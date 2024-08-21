台中私托虐兒停業1年 盧秀燕：正協助安置50名幼兒

台中市不少議員今質詢台中市虐嬰、虐兒事件不斷，近日烏日爆發私立托嬰中心7名幼保員集體虐兒，議員張家銨說，「教育局假裝震怒」停辦一年，幼童與其他教保員權益如何兼顧？

市長盧秀燕表示，不只一位老師動手，已要求停業一年，以保護孩子最大安全為重，調查案情嚴重，最重可處停招。目前正安置孩子，有24人由家長自行安置，另有50人願接受市政府媒合。

市議員賴義鍠、劉士州、陳文政、陳雅惠、蕭隆澤、張家銨等，今關切台中市近日爆發兒虐案的烏日某私立托嬰中心。

議員質疑，兒虐事件一再發生，除重責重罰，是否有其他改善措施？

議員吳佩芸表示，新竹縣發生兒虐事件的教育機構在台中市也有連鎖幼兒園，新竹縣政府調出30天錄影帶，跟家長一起回看，台中應採相同措施。

陳文政說，對不良的幼兒園要嚴查、加強管理，他認為，現在教保人員怕出事，且低薪、工時長、福利差，年輕人不願投入，問題持續惡化，該罰一定要罰，但要加強管理，但也要重視教保員權利。

陳雅惠批媽媽市長，市府應是幼兒守門員，但兒虐事件層出不窮，去年兒虐達993人，市府應提出對策。

張家銨表示，幼童的安置尚未完成，其他教保員的工作權益如何保障？教育局發新聞稿停辦一年，她質疑是「假震怒」。

市長盧秀燕表示，該案調查尚未完結，市府以保護孩子為優先，不能讓孩子暴露在未知風險中，目前正進行該園幼生安置工作並持續嚴查嚴辦。目前園中24位幼生家長自行安置轉到其他園所，其他約50位孩子家長則尚在考慮中 。