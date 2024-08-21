暑假將結束 嘉義地區大學周邊房屋租金落在9千以內
內政部日前首次公布大學周邊租金資訊，嘉義地區中正大學、嘉義大學、南華大學、吳鳳科大及崇仁護專等校學生租金落在4500到9000元之間，暑假即將結束，新學期將開始，不少學生積極尋找租屋，以往都是透過仲介，學生普遍認為這資訊認為很受用，接近實際狀況，也有不少學生申請租金補助。
內政部首次運用租金補貼資料進行分析8月15日對外公布統計資訊，未來除規劃定期公布全國各行政區租金統計資訊外，並將視各區域資料樣本數及完整度，研議進一步針對不同租屋型態等統計資料，使資訊的內容更為細緻完整。也提醒青年學子可以善用「300億元中央擴大租金補貼」。
吳鳳科大觀管系學生李汶庭表示，公布的資訊很受用，以往租金都是找仲介或同學間互相交流，對於租屋最在意的是離學校距離，除租金外，網路、冷氣、洗衣機等也都考慮在內。
中正大學學生會長王偉丞說，周邊有一半的同學申請過租屋補助，補助對學生有實際幫助。會考慮租屋是以距學校愈近愈好，因為中正大學有如大學城，接近學校生活機能愈健全。至於冷氣、網路等都是標配。
中正、嘉大、吳鳳科大等校都有協助學生校外租賃服務，包括資訊、訪視等協助，中正大學還有提供義務律師免費法律諮詢服務。
不過，學生覺得校方還可以提供更多協助。王偉丞表示，中正大學周邊的房子7成都是「專業房東」租給學生，房東不在租屋處，希望校方能輔導房東提供好的生活環境給學生或者提供價格更公開透明網站，因為同學找房子大多透過仲介，希望校方以後能協助匯集更多資訊協助學生。另學校的宿舍有很大改善空間，花些心力整修，也能提供學生更有保障的住宿環境。
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