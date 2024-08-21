暑假將結束 嘉義地區大學周邊房屋租金落在9千以內

內政部日前首次公布大學周邊租金資訊，嘉義地區中正大學、嘉義大學、南華大學、吳鳳科大及崇仁護專等校學生租金落在4500到9000元之間，暑假即將結束，新學期將開始，不少學生積極尋找租屋，以往都是透過仲介，學生普遍認為這資訊認為很受用，接近實際狀況，也有不少學生申請租金補助。

內政部首次運用租金補貼資料進行分析8月15日對外公布統計資訊，未來除規劃定期公布全國各行政區租金統計資訊外，並將視各區域資料樣本數及完整度，研議進一步針對不同租屋型態等統計資料，使資訊的內容更為細緻完整。也提醒青年學子可以善用「300億元中央擴大租金補貼」。

吳鳳科大觀管系學生李汶庭表示，公布的資訊很受用，以往租金都是找仲介或同學間互相交流，對於租屋最在意的是離學校距離，除租金外，網路、冷氣、洗衣機等也都考慮在內。

中正大學學生會長王偉丞說，周邊有一半的同學申請過租屋補助，補助對學生有實際幫助。會考慮租屋是以距學校愈近愈好，因為中正大學有如大學城，接近學校生活機能愈健全。至於冷氣、網路等都是標配。

中正、嘉大、吳鳳科大等校都有協助學生校外租賃服務，包括資訊、訪視等協助，中正大學還有提供義務律師免費法律諮詢服務。