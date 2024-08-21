招生缺額未如實回流分發 招聯會：學校有義務誠實填報

文化大學遭校內教授指校方未如實將今年繁星推薦、申請入學等招生管道缺額回流至分發入學，藉此壓低分發入學缺額，恐損及學生權益。大學招生委員會聯合會今天表示，聯合招生管道規則是由會員大學共同決定、遵守，學校有義務誠實填報，未來會與各相關單位研議督促各大學遵守聯合招生規範。

有文化大學教授向本報表示，校方今年申請入學等管道招生缺額未如實提報回流，既無寄存，也未參與最後分發入學招生。教育部已介入調查，司職分發入學單位、考分會則表示，歷來均相信學校，學校提報多少名額就比照核定，今年是第一次遇到該狀況。

招聯會執行秘書、台大教務長王泓仁表示，依據大學繁星推薦與申請入學招生規定，皆明定管道招生缺額，應納入當學年度大學分發入學招生名額中。

王泓仁指出，各大學回流名額一向是由學校辦理單招及聯招等不同招生管道的招生缺額，以及放棄錄取名額的總數，自行向考分會填報，再由考分會於考生登記志願前公告，考分會無從精準校核。

但王泓仁也說，聯合招生管道的規則是由全體會員大學共同決定、遵守，各會員學校應有義務誠實填報，招聯會未來會與各相關單位研議督促各大學遵守聯合招生規範。