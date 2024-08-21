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2025全運會在雲林停課一周 明年暑假後開學日將提早5天補課

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
2025年全國運動會10月18日至23日將在雲林縣舉行，雲林縣今天國中小學校長會議中通過提案，配合全運會期程，全縣國中小學將在10月18至24日停課，因需補課5天，明年114學年度第一學期開學日由9月1日提早到8月25日。記者陳雅玲／攝影
2025年全國運動會10月18日至23日將在雲林縣舉行，雲林縣今天國中小學校長會議中通過提案，配合全運會期程，全縣國中小學將在10月18至24日停課，因需補課5天，明年114學年度第一學期開學日由9月1日提早到8月25日。記者陳雅玲／攝影

2025年全國運動會10月18日至23日將在雲林縣舉行，雲林縣今天國中小學校長會議中通過提案，配合全運會期程，全縣國中小學將在10月18至24日停課，因需補課5天，明年114學年度第一學期開學日由9月1日提早到8月25日。

雲林縣政府今天在林內國中召開公私立國民中小學校長會議，由縣長張麗善主持，全縣共197位國中小校長與會，就各項重大教育議題集思廣益，會中通過教育處課程發展科提案，明年雲林縣府承辦全運會時間為10月18日至23日，24日為場地復原日，配合全運會辦理，全縣國中小在10月18日至24日停課，需補課5天，114學年度第一期學開學日由原來的9月1日提早到8月25日。

雲林縣教育處長邱孝文表示，配合開學日提早到8月25日，為使學校校務順利推動，各校在開學前8月18日至22日為預備周，校長會議也提早到8月15日舉行。

邱孝文說，明年全國運動會已分成32組進行籌備，相關進度都依照規畫進行，各運動場館陸續發包整修中，最慢在明年4月底前完工，以因應部分賽事提早舉行，主場館虎尾高鐵田徑場目前興建進度超前8％。

2025全國運動會共有34項競賽總類，在41個場地進行，其中游泳、射擊、高爾夫、划船、帆船、自由車、馬術、鐵人三項、現代五項等9項在外縣市，其他都在雲林境內。

2025年全國運動會10月18日至23日將在雲林縣舉行，雲林縣今天國中小學校長會議中通過提案，配合全運會期程，全縣國中小學將在10月18至24日停課，因需補課5天，明年114學年度第一學期開學日由9月1日提早到8月25日。記者陳雅玲／攝影
2025年全國運動會10月18日至23日將在雲林縣舉行，雲林縣今天國中小學校長會議中通過提案，配合全運會期程，全縣國中小學將在10月18至24日停課，因需補課5天，明年114學年度第一學期開學日由9月1日提早到8月25日。記者陳雅玲／攝影

運動 開學日 雲林

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