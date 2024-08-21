影／教育部罕見大手筆10.7億補助 南市9公共化幼兒園完工揭牌

台南市爭取教育部10億7千萬元補助，今年完成9所幼兒園新建工程，今天在立人國小舉辦聯合揭牌典禮，教育局表示，9所新建幼兒園招生率超過9成，除提供更優質且平價的學習環境，也讓家長有更多選擇。市長黃偉哲說，這是教育部近年來罕見大手筆，會持續爭取經費，營造更優質幼兒學習環境。

今年暑假前完成新建的9所幼兒園有立人國小附幼、文賢國小附幼、新興、日新及永華國小附幼，以及第3、第4公立幼兒園、新市幼兒園及全人裕文非營利幼兒園，受少子化影響，面對愈來愈競爭的幼兒園市場，這些新建的幼兒園比舊園舍的幼兒園居優勢，吸引較多家長帶來子來就讀，其中立人國小附幼新學年擴大為13班，之前招生已額滿。不過，這些有新園舍的幼兒園因招生好，也連帶影響到其他學校幼兒園或準公幼的招生。

黃偉哲期勉9所幼兒園打造好口碑，讓更多幼兒及家長享有平價、優質的教保服務與教學環境。他說，中央共補助10億7千萬元新建8所公立幼兒園及1所非營利幼兒園，其中立人國小附幼、新市幼兒園是2024國家卓越建設獎唯二獲獎的幼兒園。

黃偉哲說，統賴清德在擔任台南市長時就推準公幼及非營利幼兒園，擔任行政院長後更大力推動，未來只會更多不會更少，會提供更優質的幼兒學習環境讓家長有更多選擇。

教育部主任秘書林伯樵表示，近年來共補助台南市超過17億，新建23所公立及非營利幼兒園，並持續推動0至6歲國家養政策，成立幼兒專班，並深耕優質平價幼兒園。

立委陳亭妃也表示，立人國小附幼新建為完整幼兒園區，是重要教育里程碑，也期待未來教育局給予教師更多資源與協助，讓老師無負擔的給小朋友更多愛。

教育局長鄭新輝指出，9所新建的幼兒園除擴大3至5歲班量能52班，還新增2歲專班25班，共有1202名幼兒能夠獲得平價又優質的教保服務，平均招收率超過9成。就讀公幼每月收費不超過1千、非營利不超過2千，第2胎以後收費更少，平價收費，優質服務，師資穩定。113學年度再補助公幼午餐、點心費用，幼兒吃得更好、更均衡。