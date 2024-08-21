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小孩不乖被幼師打大腿…她質疑「體罰」正當性 網搬出教育部：就是違法

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友發文詢問，她就讀幼兒園的孩子透露幼兒園老師會體罰，大家是否能接受。示意圖／ingimage
一名女網友發文詢問，她就讀幼兒園的孩子透露幼兒園老師會體罰，大家是否能接受。示意圖／ingimage

隨著時代進步，已經越來越少家長會用體罰來教育孩子。一名女網友發文詢問，她就讀幼兒園的孩子透露幼兒園老師會打人，老公認為小孩不乖本來就要教，但她完全無法接受體罰的教育，「時代不一樣了，憑什麼要拿不一樣的時代背景出來說嘴」。

一名女網友在Dcard發文，表示自己女兒4歲，每天都會和她在放學路上、洗澡時聊天，聊女兒校園生活或喜歡的事物、心情和做什麼事等等，如果女兒在學校遇到不開心的事，原PO也都會想辦法解決。例如女兒在學校被同學捏臉、老師餵藥時沒攪拌，她都會去學校了解情況，然後和班導討論解決方法。

原PO表示，近日和女兒聊天，得知了學校某一位老師「會打人」，只要是小孩不乖就會打，打大腿會痛、會害怕，但沒受傷。原PO和先生討論後，先生認為原PO太寵小孩了，小孩不乖本來就要教，只要老師打她「沒受傷」的前提下，盡量不要干涉老師的教學模式。

但原PO認為，她不能接受孩子被打，她認為幼兒園老師應該有比體罰更好的教育方式，目前觀察下來老師似乎只是「適當」管教，畢竟沒有受傷，一方面她認同老公說的，但一方面又覺得真的受傷就來不及了，於是詢問網友：「可以接受孩子被處罰嗎？體罰，但沒受傷，也不是沒原因的打（孩子不乖），但就是體罰。」

此文一出，不少網友表示無法接受體罰，「不能接受體罰，體罰只是種暴力，用最簡單無腦的方式解決，以後小孩會任何事用暴力解決就好，而且對手無寸鐵的小孩施暴，簡直懦夫行為」、「幼兒園老師不能打人哦，打大腿當然不行」、「我站你這邊，我的底線是誰都不能打我的孩子」。

也有網友搬出教育部的規定，表示體罰是不對的，「孩子做錯事可以處罰，但不是體罰。教育局也有明文規定，體罰是違法的處罰」、「女兒跟某老師在學校的部份可以跟班導私下詢問，看看是否真的有打人的行為，還是有哪些誤會？例如：老師是拍孩子的腿，使她起來，提醒孩子不要跪著走路？（我只是舉例有時會有敘述上的差異，或許你孩子有更具體的說出某老師是怎麼打大腿）」、「打大腿的事情，要讓老師明白家長知道這件事，並且不開心」。

育兒 體罰

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