境外生集中越南等10國 教部：多元策略提高誘因

為彌補產業人才缺口，大專積極招收境外生。但審計部近日公布的中央政府總決算審核報告指出，境外生近8成集中於越南等10國。教育部則說，將透過多元招生策略，提高來台誘因。

根據審計部最新公告的112年度中央政府總決算審核報告，政府自111年度起辦理重點產業領域擴大招收僑生港澳學生及外國學生實施計畫，然而因中國學生（陸生）減少，112學年度大專境外生11.6萬人，反較108學年度的12.8萬人減少。

COVID-19疫情爆發後，中方於民國109年起單方面暫停新生來台，目前只有已在台舊生可以繼續升讀（例如學士班畢業攻讀碩士班）。

審計部報告指出，境外生主要來自越南、印尼、馬來西亞、日本、香港、泰國、美國、菲律賓、韓國、印度等10國（地區），合計為9.1萬人，占境外生總數79%。審計部認為，教育部等相關單位應持續研議措施，吸引更多境外生來台就學，並建立完整的境外生畢業留台就業追蹤機制，進而評估政策執行成效。

對此，教育部表示，除了繼續深耕「新南向國家」的招生，近年也對全球採取多元招生策略。例如透過「新型專班」，由國發基金提供獎學金、企業提供生活津貼，並結合移民政策，營造畢業留台就業的友善環境，藉此提高就學誘因。

教育部提到，近年擴大在美國、韓國、蒙古等國家辦理教育展，介紹台灣高等教育特色和優勢；另外，也補助高教國際合作基金會參加亞洲、美洲、歐洲教育者年會，舉辦雙邊教育論壇等，合作對象涵蓋日本、美國、德國、法國等。

至於境外生畢業後留台追蹤機制，教育部表示，107年起建立「SIT（Study in Taiwan）人才資料庫計畫」，系統化管理留台校友資訊，並透過就業講座、就業博覽會、全球傑出校友獎等，增加產業與國際人才的互動交流。而各大專和華語中心，也都會鼓勵外籍校友、應屆畢業生填寫流向問卷，作為相關政策參考。