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國合會遴選9名印尼生赴台 獲獎學金攻讀碩博士

中央社／ 雅加達21日專電
駐印尼代表陳忠（前中）20日與獲國合會獎學金的印尼學生合影，勉勵充分把握在台學習機會，多到各地走走體驗台灣風俗民情及文化。中央社（駐印尼代表處提供）
駐印尼代表陳忠（前中）20日與獲國合會獎學金的印尼學生合影，勉勵充分把握在台學習機會，多到各地走走體驗台灣風俗民情及文化。中央社（駐印尼代表處提供）

印尼代表處20日舉辦「2024年國合會獎學金受獎生行前說明茶會」，共有9名印尼學生獲得全額獎學金，將赴台灣攻讀農業、機械工程、災防管理和城市治理等專業領域的碩博士全英語學程。

駐印尼代表處發布新聞稿表示，20日舉辦「2024年國合會獎學金受獎生行前說明茶會」，由駐印尼代表陳忠頒發獎學金給受獎人，今年共有9名印尼學生獲獎。

陳忠祝賀受獎生獲得國合會全額獎學金，並勉勵受獎生充分把握在台學習機會，多到台灣各地走走體驗台灣的風俗民情及文化，相互保持聯繫，並加入同學會組織及留台校友等相關社群平台。

他也期許未來印尼學生畢業後，「不論是留台或返印尼發展，皆能成為推動雙邊交流重要橋梁」。

新聞稿指出，今年9名印尼獲獎生預計前往台北大學、中正大學、中央大學、中山大學、成功大學及屏東科技大學等校就讀2至4年碩博士全英語學程，攻讀包含農業、機械工程、災防管理、城市治理及教育等多項專業領域。

駐印尼代表處指出，目前有超過1萬6000名印尼學生在台留學，為台灣外籍生來源國第2大國，許多獲獎生學成返國後皆有傑出表現，並成為堅定支持台灣的國際友人。

駐印尼代表處表示，將持續鼓勵印尼學生赴台留學，積極推廣台灣政府海外華語教育及提供赴台就讀大學及碩博士獎學金，歡迎印尼優秀學子積極報名爭取赴台學習機會，以提升印尼青年學子對台灣瞭解與支持，並增進雙邊人才交流。

印尼

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