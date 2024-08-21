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公教退撫基金撥補 教團絕食抗議

聯合報／ 記者許維寧黃婉婷／台北報導
全國教師工會聯合總會昨到行政院抗議政府漠視公教權益，並宣布絕食抗議，呼籲政府採取有利方案。記者葉信菉／攝影
全國教師工會聯合總會昨到行政院抗議政府漠視公教權益，並宣布絕食抗議，呼籲政府採取有利方案。記者葉信菉／攝影

行政院明天將拍板明年度總預算案，不滿公教退撫基金撥補僅編列一九四億元，全國教師工會總聯合會昨赴行政院前抗議，理事長侯俊良表示，相較勞保撥補一千三百億，公教退撫基金撥補卻只編列一九四億，無法接受這種厚此薄彼「選擇性撥補」的差別待遇，即日起將絕食抗議，呼籲政府採取「十年撥補方案」。

根據銓敘部報告，若以公、教退撫基金分別以二○五一年、二○四八年用罄為基準，若分十年撥補，總計需三一七○億；但若分廿年，則合計需三八八○億。侯俊良表示，即便撥補已法制化，但首年政府卻直接跳票，今年也僅表示願採廿年撥補方案。

侯俊良強調，愈快完成新制缺口撥補，總撥補數額將愈少，若採取政府堅持的廿年方案，則會比十年方案多付七一○億，公教人員無法接受選擇性改革且又選擇性撥補的待遇。

全教總集體協商中心執行長洪維彬則說，公教人員退撫基金已有兩大缺口可見，一是年改前，以及去年新制上路後的新缺口。精算報告由銓敘部產出，政府應尊重，如實撥補更是政府責任，十年期撥補明顯較有利，可節省經費，更有助穩定基金財務，可惜政府太口號。

行政院發言人陳世凱表示，退撫基金撥補規畫，是依公務人員退休資遣撫卹法等規定，按財務精算結果分年撥補，尊重民眾表達意見的權利，也盼民眾保重身體。

全國教師工會總聯合會 行政院 財務

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