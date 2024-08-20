駐外副參事遭控性騷他國官員　教育部記大過、考績打丙

教育部國際與兩岸教育司一名陳姓副參事去年派駐國外，但遭控騷擾該國官員，教育部隨即展開調查並將陳姓副參事調回教育部，後續遭記一大過、考績打丙等。又教育部近日已著手修改外派辦法，增列消極資格，明定職員若曾犯性擾、性侵等事件，將不得外派。

據了解，陳姓副參事現年約60歲，曾在中小學任教，後考上公務人員高考 「國際文教行政科」赴教育部國際文教處（現已改為國際司）任職，陳男於教育部任職已逾30年。

陳男於111年外派，但教育部112年中隨即收到派駐國家官員投訴，指遭到陳男以言語性騷擾。教育部表示，當時接獲該員駐外擔任組長期間疑涉性平事件，接獲申訴後立即要求該員解職限期3日內回部辦事，並於第一時間即依相關法令採取作為，並組成性騷擾申訴處理調查小組進行調查。

教育部指出，經教育部性騷擾與性別歧視申訴評議會審認該員性騷擾行為屬實，續依公務人員考績法施行細則等規定予以記一大過處分；該員112年年終考績予以考列丙等。

陳男近期再度申請外派，但遭教育部長鄭英耀否決，並於近日指示教育部著手修改外派規定。又教育部目前對於外派一事僅列出語言專長等積極資格，未來將增列「消極資格」，明定若職員曾犯性擾、性侵等事件，將不得外派，以免損及國家形象。