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獨／文化大學遭控招生回流名額「短報」 教授：高層為此還向人誇耀

台人留學泰國夯！10年申請人數增近6倍 文化、生活費低是主因

中央社／ 曼谷20日專電
2023年台灣學生申請泰國留學簽證的人數達516人，成台灣學生在東南亞熱門的留學地點之一。圖為朱拉隆功大學傳播學系交換生陳徹接受訪問。圖／中央社
2023年台灣學生申請泰國留學簽證的人數達516人，成台灣學生在東南亞熱門的留學地點之一。圖為朱拉隆功大學傳播學系交換生陳徹接受訪問。圖／中央社

出國留學一直是大學生的熱門話題，泰國是台灣學子在亞洲會選擇的留學熱點。有台灣留學生表示，泰國的文化、工作氣氛及較低的日常開銷，是他們選擇來此求學的主要原因。

根據教育部兩岸及國際教育司的統計資料，去年申請泰國留學簽證的人數達516人，而在2013年，這一數字僅為89人，申請人數增長近6倍，顯示出泰國作為留學目的地，對台灣學生的吸引力增加。

去年8月來泰國朱拉隆功大學（ChulalongkornUniversity）交換的大三台灣學生陳徹表示，他在台灣的大學主修法律，但因對新聞報導感興趣，加上希望體驗東南亞的生活文化，他選擇到朱拉隆功大學的傳播學系進行為期1學期的交換生涯。

陳徹說，雖然剛到泰國時曾經歷「撞牆期」，偶爾感到想家，甚至懷疑自己是否應該留在異國他鄉，但經過一段適應期後，他開始享受泰國文化，特別是當地人對工作的態度。他說，泰國的工作氣氛較為寬鬆，人性化的管理讓他感受到泰國獨特魅力。與其他亞洲國家相比，泰國的工作壓力相對較小。

陳徹提到，儘管曼谷的工資相對較低，但生活成本也較為便宜，與台北相比，曼谷的日常支出更低，如果能融入當地生活，例如學會說泰語，在租房、用餐和日常開銷方面，每月2萬泰銖（約新台幣1萬8800元）左右就可以過得很好。

陳徹在今年3月結束交換，回到台灣。他預計在明年回到朱拉隆功大學，攻讀碩士學位。

目前就讀朱拉隆功大學文化管理研究所的張喬安表示，她曾在倫敦的語言學校就讀，但英國的日常開銷較為昂貴，相比之下，曼谷的負擔較輕，這也是吸引她在這裡讀書的原因之一。此外，她說，泰國和台灣距離相對較近，回台灣照顧家人也較方便。

張喬安說，泰國的學習氣氛不錯，教室裡有來自不同國家的學生一起學習，教授藝術課程的老師雖然是西方面孔，但能講流利的泰語，讓她又驚又喜，這樣的多元文化交流讓她收穫頗豐。

張喬安表示，未來考慮留在曼谷發展，她希望在朱拉隆功大學的求學生涯中，接觸課堂外不同的專業領域，深入了解泰國當地文化，拓展自己的國際視野。

教育部 曼谷 泰國 留學

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