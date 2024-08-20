全教總理事長絕食抗議 政院回應了「全力維繫基金永續」

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良絕食抗議，呼籲政府依10年精算覈實撥補公教退撫基金。行政院發言人陳世凱說，政府會盡全力維繫勞工、國民、農民與軍公教各基金的財務永續，也盼民眾能夠保重身體、適時留意自身情況。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良今天在行政院前召開記者會，隨後又移到立法院外靜坐。侯俊良說，政府對公教退撫基金負最後支付責任，卻不願意積極撥補，經多方反映仍未獲正面回應，為表達最沉重抗議，他自上午10時起絕食，希望喚醒政府主事者，務必採最有利方案，依10年精算覈實撥補退撫基金。

行政院發言人陳世凱晚間回應表示，退撫基金的撥補規劃，是政府依公務人員退休資遣撫卹法以及公立學校教職員退休資遣撫卹條例等規定，按照退撫基金財務精算結果，以分年編列預算來進行撥款補助，114年度中央政府總預算也是朝此方向規劃。

陳世凱表示，有關退撫基金撥補部分，經參考財務精算報告的結果，銓敘部及教育部將按20年估算的撥補數，於114年度中央政府總預算編列194億元（公120億元、教74億元）撥補退撫基金，相關撥補基礎，政府都是依照專業的精算結果進行，以維繫基金財務永續。

陳世凱指出，政府對於退撫基金的撥補，就是為了健全合理公務人員退休制度，並讓退撫基金永續，讓所有公教人員都領得到退休金，也藉此確保所有公教人員的權益，政府一定會以合理的資源分配，讓所有職業別族群的退休生活都能得到合理保障，也會盡全力維繫勞工、國民、農民與軍公教各基金的永續。

陳世凱說，尊重在立法院進行倡議的民眾在民主國家表達意見的權利，也特別呼籲倡議民眾保重身體，期盼民眾能適時注意天氣及自身的身體狀況。

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