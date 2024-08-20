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共軍侵台怎辦？台海戰爭桌遊反映台灣內部分歧 朱宥勳：值得思考

中央社／ 台北20日電
迷走工作坊即將推出台海戰爭桌遊「2045」，挑戰地緣政治主題。遊戲背景為平行世界線的西元 2045 年，模擬台灣面臨共軍武統的情境。圖／迷走工作坊提供
迷走工作坊即將推出台海戰爭桌遊「2045」，挑戰地緣政治主題。遊戲背景為平行世界線的西元 2045 年，模擬台灣面臨共軍武統的情境。圖／迷走工作坊提供

台灣遊戲品牌「迷走工作坊」將推出桌遊「2045」，邀作家試玩引發熱議。作家朱宥勳表示，桌遊將勝利條件設定在個人身上，而非守衛台灣等大目標，代表台灣各方勢力玩家面對危機時因分歧難以合作，是台海議題上應思考的面向。

「迷走工作坊」將桌遊「2045」的背景，設定在平行時空下的西元2045年。在共軍大舉侵台之際，每位玩家扮演不同角色，包括「促統會」、「政府軍」、「台灣自衛隊」等角色，結局無論是共軍登陸或台灣抵禦成功，都不代表玩家獲勝，最後僅會以基於個人利益所衍生的得分機制，計算得分決定是否取勝。

迷走工作坊日前邀請本土派作家朱宥勳、林立青等人試玩。作家朱宥勳表示，原以為這場全由本土派作家組成的遊戲，大家將「齊心抗敵」，但不料自己卻抽到角色「促統會」。

作家朱宥勳接受中央社訪問表示，「促統會」的角色設定是要引導玩家於適當時機投共，但因自身意識屬於本土派，因此傾向不要那麼快投共。不過後來其他玩家得分超前，受到得分機制誘惑，決定投共，局面扭轉成共軍大舉入侵。

朱宥勳認為，此款桌遊將勝利條件設置在個人身上，而非「守衛台灣」等大目標，是很好的政治攻防教材。在結構中，有時個人的想法並不重要，重要的是玩家在某些位置上就是會做出某些決定。「一個國家裡不可能所有人都同心協力，追求個人利益的最大化，就是現實會出現的狀態」。

他表示，「知己知彼，百戰不殆」，了解自己、敵人就能立於不敗之地，大部分人認為困難的是了解敵人，但其實最困難的是了解自己，特別是在台灣。

朱宥勳說，台灣在政治、國防、外交等議題的討論上，統派、獨派無法理解對方的考量，在面對危機時，台灣內部各方勢力就難以完美擬定行動，這點應是在思考兩岸局勢、台海議題上最重要的思考點及方向。

作家林立青則認為，以前對於台海戰爭的討論大多是共軍侵台的憂慮，這次將台海戰爭模擬成桌遊，可以透過在遊戲中扮演其他角色，理解不同身分與國家間的利益衝突，在遊戲中也能做出一些與現實中自身立場不同的嘗試。

作家林立青進一步提到，台灣得認清命運是掌握在自己手上，過去台灣沒有團結起來。但在現今的自由社會，開始出現不同聲音，身邊的外省二代、激進分子、台獨分子，各自的立場與價值觀都不同，但可以透過桌遊用更輕鬆的方式理解彼此立場。

迷走工作坊創辦人張少濂表示，戰爭桌遊「2045」透過模擬共軍部署、進攻態勢、戰略佈局、台灣內部分裂，期待玩家深度感受彼此的心態及作為，並觀察到遊戲中台灣各勢力如何依據自身利益展開與共軍的博弈，希望玩家在享受遊戲樂趣之餘，能進一步產生對台海局勢相關議題的求知慾及好奇。

台灣遊戲品牌「迷走工作坊」即將推出桌遊「2045」，模擬共軍侵台。桌遊實際考究真實存在的共軍部隊，如合成第14旅、73集團、空降兵雷神突擊隊，圖為樣品。圖／中央社
台灣遊戲品牌「迷走工作坊」即將推出桌遊「2045」，模擬共軍侵台。桌遊實際考究真實存在的共軍部隊，如合成第14旅、73集團、空降兵雷神突擊隊，圖為樣品。圖／中央社

共軍 台海 朱宥勳 桌遊

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