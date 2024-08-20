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王陽明稱不比娘砲動作惹議 教育部：性別模樣自己決定

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
藝人王陽明日前於社群平台稱「不比娘砲動作」引發議論。記者沈昱嘉／攝影
藝人王陽明日前於社群平台稱「不比娘砲動作」引發議論。記者沈昱嘉／攝影

藝人王陽明日前於社群平台稱「不比娘砲動作」引發議論。教育部今天則於社群平台表示，「娘砲」、「男人婆」等詞語背後都隱含觀念，認為男、女生應該要有「男、女生的樣子」，但模樣應由自己決定，不被他人限制、也不批判他人。

藝人王陽明日前出席電影宣傳活動，有女影迷要求其手比小愛心，但王拒絕，並稱「不是不浪漫，是我不比娘砲動作」，引發歧視疑慮。台灣性別平等教育協會昨天也於臉書表示，不想比愛心當然沒有錯，錯的不是不想比愛心，而是使用「娘砲」這個歧視性的詞彙。

教育部今天也於臉書表示，「娘砲」、「男人婆」等詞語背後都隱含一個觀念，男、女生應該要有「男、女生的樣子」。若不符合，就發明帶有貶義的詞彙來批評、嘲諷。甚至，不少人因此遭受壓迫、排擠、霸凌，被迫去符合社會框架下 「男、女生的樣子」。

󠀠教育部指出，為什麼，因為是什麼性別就得是「什麼樣子」；是「什麼樣子」該由自己決定，不被他人限制自己的模樣，也不批判他人的模樣，讓台灣社會往性別平等的方向更向前一步。

女生 愛心 教育部

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