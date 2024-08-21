AI 科技如何翻轉教育產業？龍騰文化結合 AI 提高學生學習效果

文／ 龍騰文化 提供

「AIAA 協會成立儀式暨AI論壇」於 113 年 8 月 14 日在國立臺北科技大學舉行成立大會。「AI 人工智慧落地應用協會」(AIAA) 致力推動人工智慧技術應用在各行各業當中，攜手政府、企業與新創公司共同建造一個具包容性的AI產業驅動生態系統。

本次與會貴賓包括經濟部產業發展署楊志清署長、立法院陳培瑜委員、臺北科技大學楊士萱副校長等產官學代表，以及多位來自比利時、日本、越南等國的國際菁英一同見證 AIAA 協會成立，立下 AI 技術在臺灣和全球應用的新里程碑。

AIAA 協會與中央／地方政府代表、駐臺外國辦事處代表、企業代表一同進行剪綵儀式。 圖／龍騰文化 提供
AIAA 協會與中央／地方政府代表、駐臺外國辦事處代表、企業代表一同進行剪綵儀式。 圖／龍騰文化 提供

除了剪綵儀式，當天（14 日）亮點包含：「AI 人才發展」、「新型 AI 服務模式」與「傳統產業成功案例」，透過 AIAA 協會常務理事長與三位主講者舉行跨國論壇，與現場分享各自產業如何應用 AI 改變產業格局、推動創新。

AIAA 協會常務理事長郭展榮（左1）、龍騰文化副董事長李彥熹（左2）與論壇講者們合影。 圖／龍騰文化 提供
AIAA 協會常務理事長郭展榮（左1）、龍騰文化副董事長李彥熹（左2）與論壇講者們合影。 圖／龍騰文化 提供

跨國論壇中，教科書出版業龍頭「龍騰文化」的副董事長李彥熹與談 AI 科技在出版業與學校教育的應用。作為會中唯一教育產業代表，李彥熹提及「人工智慧具有顯著的潛力能夠提升學習成果」，並分享龍騰文化打造人工智慧系統來批閱學生中、英文作文。因龍騰文化具備完整且正確的教材內容作為訓練 AI 的資料庫，不僅能做到等同大學入學考試標準的評分與改錯，更能進一步提供寫作風格與結構的精進建議。也正因具教科書及學校教材這樣高品質的數據資料，吸引不少廠商前來洽談合作。

另外在學校教育，身兼康橋國際學校林口校區國際副校長的李彥熹，也提及學校端最大的應用是可以透過 AI 收集學生作業、考試等學習數據，並分析學生學習模式、進度與需求，提供量身訂製的「個性化學習」策略與方案，推薦學生合適的學習教材與練習題，強化學習成效。

最後更論及 AI 對臺灣的挑戰與機會，分享臺灣因其獨特的地理位置與中文語言使用環境優勢，在未來 AI 發展中具有優勢。除了講中文的亞洲華人外，也可以拓展到在西方國家想使用中文人工智慧系統的海外華人，或想學習中文的外國人士，讓 AI 落地應用走到國際。

龍騰文化副董事長李彥熹分享 AI 對教育與學校產業改革。 圖／龍騰文化 提供
龍騰文化副董事長李彥熹分享 AI 對教育與學校產業改革。 圖／龍騰文化 提供

AI 在教育領域的應用有助於提供個性化的學習體驗、提高教學效率、提供即時回饋，並能給予學生情感支持和行為分析。多樣態的變革性產品和平台正在改變我們的學習和教學方式。希冀 AI 能帶來更多創新的教育學習解決方案。

也期望在不久的將來，能見證 AI 技術在各行各業的廣泛應用與創新，促進國際合作、參與全球智慧轉型的浪潮，共同迎接 AI 時代的挑戰與機會。

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