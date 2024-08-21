AI 科技如何翻轉教育產業？龍騰文化結合 AI 提高學生學習效果

「AIAA 協會成立儀式暨AI論壇」於 113 年 8 月 14 日在國立臺北科技大學舉行成立大會。「AI 人工智慧落地應用協會」(AIAA) 致力推動人工智慧技術應用在各行各業當中，攜手政府、企業與新創公司共同建造一個具包容性的AI產業驅動生態系統。

本次與會貴賓包括經濟部產業發展署楊志清署長、立法院陳培瑜委員、臺北科技大學楊士萱副校長等產官學代表，以及多位來自比利時、日本、越南等國的國際菁英一同見證 AIAA 協會成立，立下 AI 技術在臺灣和全球應用的新里程碑。

AIAA 協會與中央／地方政府代表、駐臺外國辦事處代表、企業代表一同進行剪綵儀式。 圖／龍騰文化 提供

除了剪綵儀式，當天（14 日）亮點包含：「AI 人才發展」、「新型 AI 服務模式」與「傳統產業成功案例」，透過 AIAA 協會常務理事長與三位主講者舉行跨國論壇，與現場分享各自產業如何應用 AI 改變產業格局、推動創新。

AIAA 協會常務理事長郭展榮（左1）、龍騰文化副董事長李彥熹（左2）與論壇講者們合影。 圖／龍騰文化 提供

跨國論壇中，教科書出版業龍頭「龍騰文化」的副董事長李彥熹與談 AI 科技在出版業與學校教育的應用。作為會中唯一教育產業代表，李彥熹提及「人工智慧具有顯著的潛力能夠提升學習成果」，並分享龍騰文化打造人工智慧系統來批閱學生中、英文作文。因龍騰文化具備完整且正確的教材內容作為訓練 AI 的資料庫，不僅能做到等同大學入學考試標準的評分與改錯，更能進一步提供寫作風格與結構的精進建議。也正因具教科書及學校教材這樣高品質的數據資料，吸引不少廠商前來洽談合作。

另外在學校教育，身兼康橋國際學校林口校區國際副校長的李彥熹，也提及學校端最大的應用是可以透過 AI 收集學生作業、考試等學習數據，並分析學生學習模式、進度與需求，提供量身訂製的「個性化學習」策略與方案，推薦學生合適的學習教材與練習題，強化學習成效。

最後更論及 AI 對臺灣的挑戰與機會，分享臺灣因其獨特的地理位置與中文語言使用環境優勢，在未來 AI 發展中具有優勢。除了講中文的亞洲華人外，也可以拓展到在西方國家想使用中文人工智慧系統的海外華人，或想學習中文的外國人士，讓 AI 落地應用走到國際。

龍騰文化副董事長李彥熹分享 AI 對教育與學校產業改革。 圖／龍騰文化 提供

AI 在教育領域的應用有助於提供個性化的學習體驗、提高教學效率、提供即時回饋，並能給予學生情感支持和行為分析。多樣態的變革性產品和平台正在改變我們的學習和教學方式。希冀 AI 能帶來更多創新的教育學習解決方案。

也期望在不久的將來，能見證 AI 技術在各行各業的廣泛應用與創新，促進國際合作、參與全球智慧轉型的浪潮，共同迎接 AI 時代的挑戰與機會。