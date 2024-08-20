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打造智能職涯 葉丙成勉勵教師培育學生使用AI能力

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
教育部20日至21日辦理「113年全國大專校院職涯輔導主管會議」，政務次長葉丙成勉勵各大專校院職涯輔導主管，在未來推動青年職涯發展上培育學生能夠理解並運用AI。圖／教育部提供
教育部20日至21日辦理「113年全國大專校院職涯輔導主管會議」，政務次長葉丙成勉勵各大專校院職涯輔導主管，在未來推動青年職涯發展上培育學生能夠理解並運用AI。圖／教育部提供

教育部青年發展署20日至21日辦理「113年全國大專校院職涯輔導主管會議」，教育部政務次長葉丙成勉勵各大專校院職涯輔導主管，在未來推動青年職涯發展上培育學生能夠理解並運用AI，以因應未來的產業環境

教育部指出，會議針對職涯輔導議題進行意見交流，期盼透過各大學職涯輔導主管及教師的集思廣益，促進青年儘早找到未來發展職志。以「AI賦能 智能職涯」為主軸，安排多場專題演講。台大電機系名譽教授陳良基分享AI與人才教育素養，也與葉丙成針對該議題對談；翰尼斯企業有限公司經理曾吉弘則分享生成式AI之於生產力提升。

教育部說，今年職輔論壇邀請到台灣人工智慧實驗室內容執行長黃兆徽、清大學習科學與科技研究所教授廖冠智、數位發展部數位產業署主秘黃雅萍，並由1111人力銀行林奇葳總經理主持，共同討論大專校院AI時代職涯輔導新趨勢，在人才培育與資源整合面向上，提出創新思維與策略，期帶動職涯輔導單位主管及系所教師共思如何將AI運用於職涯輔導工作及學生未來職涯發展。

今年主管會議除安排專題演講外，也首度與「大專校院推動職涯輔導補助計畫成果分享會」結合辦理，計26校特色計畫展示補助成果，透過影片、展覽、分享等方式，讓老師更了解計畫目的及執行細節，期待未來各校能帶動師生，共同參與職涯輔導課程與活動。

AI 教育部 職涯發展 葉丙成

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