寧賣祖宗田不忘祖宗言 南市謝明麟退而不休獲全國教育奉獻獎
教育部公布2024教育奉獻獎名單，南市新市國小退休教師謝明麟獲得殊榮。謝老師退休後擔任學校志工，十餘年如一日，持續發揮所長以最熱愛的客語為媒介，成立客語學習展演社團，讓孩子利用課後時間學習客語及客家文化，並帶領學生參加各類競賽與活動，薪傳客家母語。
市長黃偉哲恭賀謝明麟獲獎，稱許謝老師秉持「寧賣祖宗田，不忘祖宗言；寧賣祖宗坑，不忘祖宗聲」的客家精神，為客語教育奉獻，也永續傳遞客家文化的專業與熱情，影響更多對客語教育有熱忱的人投入，一起為本土文化盡心盡力，讓下一代有更優質的客語教育環境。
教育局長鄭新輝說，謝明麟深耕本土，接軌國際，長期擔任客語指導教師，無私奉獻陪伴孩子學習。謝老師率學生南北征戰，參加語文競賽及活動，除打造客語校園，也將客家文化發揚光大、推向國際，讓世界各地的朋友到台灣來做客，親身體驗台灣客家文化的豐富與美麗，獲獎是肯定，也足為楷模。
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