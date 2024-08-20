新北宣示建構幼生安全學習網 侯友宜：不當對待零容忍

新北市教育局今辦113學年度第1學期公私立幼兒園園長會議，宣布未來2年將投入1億改善硬體，並透過性平天使及陽光宣講團強化正向管教，宣示建構幼生安全學習網。新北市長侯友宜也重申，絕不允許對幼生不當、違法的對待，這些行為零容忍。

新北市公私立幼兒園達1094所、幼生約9萬人，居全國之冠。新北教育局今辦公私立幼兒園園長會議，宣示建構幼生安全學習網，並發布教保服務人員幸福工作秘笈，內容涵蓋課室經營、課程教學及輔導特教，並舉例遇到托藥、教保員違法對待幼兒如何處置等。

侯指出，新北從2019年至2024年挹注7億元改善硬體設備，未來2年將持續投入1億改善硬體，同時培養幼教人員軟實力，由教保服務人員幸福工作秘笈，提供第一線教保員實務指引，並組成陽光宣講團及性平天使，跟所有幼兒園做好雙向溝通，讓孩子們能夠被悉心呵護。

侯也強調，所有幼兒不但要細心照顧好，也絕不允許對幼兒有不當的、違法的行為，這些行為是零容忍。只要是對的，一定會支持我們幼教夥伴，如果有做得不對的地方，也要不斷地改進。

副市長劉和然致詞說，去年為了一個不是事實的餵藥案，對幼教界的衝擊非常大，但對民眾來說，聽到幼兒而被欺負或不當對待，市府所有解釋被認為是辯解、袒護包庇。當時每天要開會，為了一個不是事實的東西，要想盡辦法解釋。劉感嘆，自己當行政這麼久，很少遇到沒有做的事情，要證明自己沒有做。

劉說，今日公私立幼兒園園長會議，也請教授分享阿德勒正向管教，自己當老師時曾經歷，從傳統體罰到暫時性疼痛到最後禁止體罰，他了解法令變遷過程中，校園內需要面對的衝擊，並找到幼教界在未來挑戰上的解決方法。