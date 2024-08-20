王陽明娘砲說引議 教部籲停用2錯誤字眼阻言語傷害

藝人王陽明在社群平台說「不比娘砲動作」引發議論。教育部臉書今天發文指出，「娘砲」、「男人婆」等詞彙帶貶義，不少人因此受排擠、霸凌，呼籲停用錯誤字眼、阻絕言語傷害。

藝人王陽明日前出席電影宣傳活動，期間以擊掌回應粉絲想比愛心的動作。事後，王陽明在社群平台上說「不比娘砲動作」引發議論。台灣性別平等教育協會昨天在臉書表示，「不想比愛心」當然沒有錯，錯的不是「不想比愛心」，而是使用「娘砲」這個歧視性的詞彙。

教育部臉書今天發文提到，「娘砲」、「男人婆」這些詞語背後都隱含一個觀念，男/女生應該要有「男/女生的樣子」；不符合的話，就發明帶有貶義的詞彙來專門批評、嘲諷，不少人因此遭受壓迫、排擠、霸凌，被迫去符合社會框架下「男/女生的樣子」。

教育部指出，為什麼因為是什麼性別，就得是「什麼樣子」；是「什麼樣子」，該由自己決定；不被他人限制自己的模樣，也不批判他人模樣，讓台灣社會往性別平等的方向更向前一步，呼籲停用錯誤字眼，阻絕言語傷害。