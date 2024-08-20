高美館30週年國際論壇 「近未來」9月27日登場

高雄市立美術館30週年國際論壇「近未來：美術館實踐再進化」將於9月27、28登場，活動聚集英國、日本、新加坡、美國、德國等美術館講者，即日起可於高美館官網線上報名。

高美館今天發布新聞稿表示，論壇邀請英國泰德美術館和V&A兒童博物館、日本NTT互動藝術中心（ICC）、江戶東京博物館與Play! Park、新加坡國家美術館、美國新兒童博物館、德國歌德大學基爾希博物館（MGGU）等多名國際博物美術館所講者來台交流。

高美館代理館長林羿妏表示，隨著數位世代科技的日新月異，高美館對於未來的想像也不斷地拓展，此次邀請10名來自國內外的專家學者為觀眾分享策展實踐，這場國際論壇將聚焦討論藝術、科技、共創共學等相關議題，期待攜手眾人探索美術館的未來面貌。

林羿妏說，高美館自1994年開館至今滿30年，作為城市型的美術館，持續透過多元豐富的展覽、推廣活動等公共服務，打造與高雄及社區的緊密連結。

「近未來」國際論壇主軸有關注美術館實踐當中的科技應用，包含「科技、文化與藝術交會的未來」及「相遇在雲端：美術館、博物館的數位溝通力」2主題。

高美館表示，2大數位主題將由德國歌德大學基爾希博物館館長伊娜．內德邁爾（InaNeddermeyer）、日本NTT互動藝術中心（ICC）總策展人畠中実、江戶東京博物館策展人春木晶子，以及中國科技大學視覺傳達設計系副教授施登騰等4名專家學者分享科技應用於實體展示的實例。

此外，「給下一個世代：如何打造好玩好學的美術館」主題，則聚焦美術館如何與新生世代－特別是兒童族群互動，建立更深度的連結。講者將分享在兒童與青少年的藝術教育領域如何創新，思考未來的美術館如何更開放地歡迎從Gen Z開始的數位原生新世代，賦予新生代藝術參與的能動性與主動性。

高美館表示，30週年國際論壇「近未來：美術館實踐再進化」期待透過跨領域專家的交流與分享，共同開創未來美術館的無限可能，歡迎來自博物館、地方文化館、藝術文史、數位發展、藝術教育等相關領域的從業人員，以及有興趣民眾參加。