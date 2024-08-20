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公教退撫基金分20年撥補 教團絕食抗議：恐多付710億

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
全國教師工會總聯合會今赴行政院前，高呼：「我絕食！我抗議！」、「拖長撥補，公教不服」。記者許維寧／攝影
全國教師工會總聯合會今赴行政院前，高呼：「我絕食！我抗議！」、「拖長撥補，公教不服」。記者許維寧／攝影

「我絕食！我抗議！」全國教師工會總聯合會今赴行政院前，理事長侯俊良表示，114年度中央政府總預算已籌編完畢，相較勞保撥補1300億，公教退撫基金撥補卻只編列194億，且只願意分20年到位，相較於10年撥補方案，屆時恐多出710億元的代價。為此，赴政院前絕食抗議，要求採取10年方案。

111年立法院三讀通過《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》第93條、第98條修正案，讓政府撥補責任入法，明定政府應依精算報告撥補退撫基金新、舊財務缺口。

但侯俊良表示，即便111年撥補已法制化，但首年政府卻直接跳票，今年也僅表示願意採「20年撥補方案」，公教人員無法接受這種選擇性改革且又選擇性撥補的待遇。

全教總指出，根據銓敘部報告，若以公、教退撫基金分別以2051年、2048年用罄為基準，若分10年撥補，公務人員每年需撥補194億、教育人員123億，總計10年需撥補3170億；但若分20年撥補，公務人員每年需撥補120億、教育人員74億，20年合計撥補3880億。顯見愈快完成新制缺口撥補，總撥補數額將愈少，若採取政府堅持的20年方案，則會比10年方案多付710億的代價。

侯俊良指出，10年方案還是只撥補新制缺口，「明明是有利的方案，政府卻要漠視。」又近年政府超徵、稱財政穩固，軍公教人員均期待預算擴大下更能如實撥補，「但對公教人員卻仍是這樣處理。」

侯俊良指出，廣大軍公教人員希望看到政府真正在意基金永續，且保證不會面臨二次年改，不再相信政府口頭保證，只願看到實際編列預算。今起絕食抗議，希望能獲得行政院秘書長以上層級者回應。

全教總集體協商中心執行長洪維彬則表示，公教人員退撫基金已有兩大缺口可見，一是年改前，以及112年新制上路後的新缺口，政府自己的政策就應如實撥補，各種精算都是科學，只可惜政府太政治、太口號。

洪維彬表示，精算報告由銓敘部產出，政府應尊重最後的精算數字，如實撥補更是政府責任，10年期撥補明顯是較為有利的方案，長遠而言可節省經費，更有助於穩定基金財務。

114年中央政府總預算案將送入行政院會審議，銓敘部、教育部已完全依據精算結果編列114年撥補預算。全教總要求行政院應依法行政，按銓敘部、教育部匡列金額，編列114年度應撥補公教退撫基金金額。

全教總 行政院 軍公教 退撫基金

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