快訊

日本羽賽／王齊麟、邱相榤新組合 首戰就拍下日本第一男雙

大學生活如何塑造賀錦麗？辯論與政治運動之外還要會玩

陸軍43砲指部戰術輪車 屏東楓港「失控撞樹」7人送醫

全球青年趨勢論壇報名開跑 聚焦國際參與、空檔年

中央社／ 台北20日電

為創造青年跨國合作機會，教育部將於11月舉辦「2024年全球青年趨勢論壇」，即日起開放報名，論壇將聚焦「國際組織參與」、「海外志工」、「空檔年」等議題。

教育部今天發布新聞稿指出，為促進台灣青年與世界各國青年交流，教育部青年發展署自102年起，每年舉辦全球青年趨勢論壇，藉此創造青年跨國合作機會並與全球熱門議題接軌。

「2024年全球青年趨勢論壇」將於11月16日至11月17日登場，以「青年國際參與－串聯國際，解鎖跨域行動力」為主軸，邀請年滿18至35歲的台灣青年、在台具學籍的國際青年，且具備良好英語溝通能力者共同參與，即日起至9月13日下午5時受理報名（https://iyouth.youthhub.tw/index.php）。

青年署提到，2024年全球青年趨勢論壇將聚焦「國際組織參與」、「海外志工」、「空檔年」等3項子議題，首日的「主題論壇」及次日的「封面人物：菁英匯」將由國內外專家及青年代表分享自身經驗及觀點；論壇兩日的下午將藉由「世界咖啡館」及「工作坊」的模式，為青年搭建更深度的跨文化交流橋樑。

2024年全球青年趨勢論壇也特別推出全新形象影片（https://reurl.cc/rv1nOO），號召青年參與國際活動，並邀請有興趣的青年報名2024年全球青年趨勢論壇，與各領域專家及各地青年互動交流，共同探討如何運用自身優勢發揮影響力，以及如何有效串聯並拓展人脈網絡。

教育部 青年

延伸閱讀

6越籍女大生涉酒店兼差…查無賣淫 教部要求依規定處理

又見來台就讀越南女大生當陪侍 教育部重申三做法防堵不法

嘉義縣平林、民和2國小 獲國教署午餐菜單「午星獎」表揚

新住民舞蹈比賽報名開跑 參賽人數比例門檻放寬

相關新聞

公教退撫基金分20年撥補 教團絕食抗議：恐多付710億

「我絕食！我抗議！」全國教師工會總聯合會今赴行政院前，理事長侯俊良表示，114年度中央政府總預算已籌編完畢，相較勞保撥補...

聯經出版台南建築古圖 重現250年前行動派官員的施政報告

2024年是台南建城400年，聯經出版與國立故宮博物院攜手合作，以出版授權合作模式推出「重修台郡各建築圖說」。以現代印刷...

台灣音樂館與高中音樂學科中心 簽備忘錄合作發展教案

新課綱上路後，許多教師擔心如何發展多元教案與課程。台灣音樂館與教育部國教署普通型高級中等學校音樂學科中心將攜手合作，共同...

新北114學年度起調降班生數 公立學校招生名額減少394人

因應少子女化趨勢，新北市教育局表示，將從114學年度起調降班生數，自1班35人調降至34人，預計公立高中職學校招生名額共...

影／ 展現護幼決心 侯友宜宣示投入億元建構安全學習網

新北市113學年度第1學期公私立幼兒園園長（主任）會議今（20）日於致理科技大學登場，新北市長侯友宜與全市1094位公私...

奮力考上公幼教師卻「逃回」私幼 環境如何讓她心寒？

公幼師資職缺少，薪資福利也相對有保障，考上公幼教師形同捧到鐵飯碗，但有人搶進窄門後卻離職轉換到私幼。張歆瑀曾任8年公幼教保員，為何她好不容易取得公幼教師職卻只做一學期就逃離，公幼職場環境出了什麼問題？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。