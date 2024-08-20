全球青年趨勢論壇報名開跑 聚焦國際參與、空檔年

為創造青年跨國合作機會，教育部將於11月舉辦「2024年全球青年趨勢論壇」，即日起開放報名，論壇將聚焦「國際組織參與」、「海外志工」、「空檔年」等議題。

教育部今天發布新聞稿指出，為促進台灣青年與世界各國青年交流，教育部青年發展署自102年起，每年舉辦全球青年趨勢論壇，藉此創造青年跨國合作機會並與全球熱門議題接軌。

「2024年全球青年趨勢論壇」將於11月16日至11月17日登場，以「青年國際參與－串聯國際，解鎖跨域行動力」為主軸，邀請年滿18至35歲的台灣青年、在台具學籍的國際青年，且具備良好英語溝通能力者共同參與，即日起至9月13日下午5時受理報名（https://iyouth.youthhub.tw/index.php）。

青年署提到，2024年全球青年趨勢論壇將聚焦「國際組織參與」、「海外志工」、「空檔年」等3項子議題，首日的「主題論壇」及次日的「封面人物：菁英匯」將由國內外專家及青年代表分享自身經驗及觀點；論壇兩日的下午將藉由「世界咖啡館」及「工作坊」的模式，為青年搭建更深度的跨文化交流橋樑。

2024年全球青年趨勢論壇也特別推出全新形象影片（https://reurl.cc/rv1nOO），號召青年參與國際活動，並邀請有興趣的青年報名2024年全球青年趨勢論壇，與各領域專家及各地青年互動交流，共同探討如何運用自身優勢發揮影響力，以及如何有效串聯並拓展人脈網絡。