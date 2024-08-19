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台灣音樂館與高中音樂學科中心 簽備忘錄合作發展教案

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
國立傳統藝術中心副主任陳修程與音樂學科中心柯雅菱校長簽署合作備忘錄。圖／傳藝中心提供
國立傳統藝術中心副主任陳修程與音樂學科中心柯雅菱校長簽署合作備忘錄。圖／傳藝中心提供

新課綱上路後，許多教師擔心如何發展多元教案與課程。台灣音樂館與教育部國教署普通型高級中等學校音樂學科中心將攜手合作，共同研擬音樂教師增能研習活動內容，期盼台灣音樂相關資料素材透過教案融入校內課程。雙方今天於台灣音樂館舉行合作備忘錄的簽署儀式，標誌台灣音樂推廣和教育合作的新里程碑。

傳藝中心主任陳修程表示，此次合作備忘錄旨在促進台灣音樂相關議題在普通型高級中等學校的教學應用，進一步提升台灣音樂館的館藏及展演資源的利用率。雙方將在未來三年內透過資源共享、活動協辦等方式，深化在音樂教育及文化傳承方面的跨域合作。

音樂學科中心主任、新北市立新北高級中學校長柯雅菱表示，108課綱上路之後，希望全方面的培養學生，包含藝術、美感、雙語及國際等。而台灣音樂館的豐富館藏和大型展演活動，提供高中音樂教師非常需要的重要資源與能量。音樂學科中心則可透過音樂教師的LINE社群、臉書、公文系統等管道，有效推廣台灣音樂館資源和活動。

台灣音樂館曾2年前辦曾理歌仔戲之聲與情研習，人間國寶王金櫻及國家文藝獎得主小咪，帶領音樂教師探究歌仔戲演唱、雜唸、文武場及身段實際演練。研習後研發出11份教案。台灣音樂館與音樂學科中心今年甫於6月成功舉辦「113學年度第3次種子教師培訓研習」，該活動涵蓋了世界音樂實作、音樂家李泰祥特展導覽及相關講座等，受到參與教師的高度評價。

教師 音樂

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