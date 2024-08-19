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不滿政府漠視公教權益 全教總理事長侯俊良明絕食抗議

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
全國教師工會聯合總會（全教總）今要求行政院應依法行政、覈實撥補退撫基金。為抗議政府漠視公教權益，該會理事長侯俊良宣布明上午10時起絕食。圖／本報資料照片
全國教師工會聯合總會（全教總）今要求行政院應依法行政、覈實撥補退撫基金。為抗議政府漠視公教權益，該會理事長侯俊良宣布明上午10時起絕食。圖／本報資料照片

全國教師工會聯合總會今要求行政院應依法行政、覈實撥補退撫基金。為抗議政府漠視公教權益、導致公教人員人心惶惶，該會理事長侯俊良今天宣布明天上午10時起絕食，表達沈重抗議。

全教總表示，114年度中央政府總預算案已籌編完成，歲入歲出均創新高，待行政院會通過後即將送立院審議，府院皆稱總預算充分展現政府推動福國利民政策的決心。然而，相較於勞保撥補將以一般公務預算撥補1200億，另100億元為特別預算，共1300億元水位，同樣攸關全國公教人員權益的公教退撫基金撥補，據悉也將延續今年額度金編列公教各50億元，不及精算分10年撥補的三成，毫無保障公教人員權益與落實基金永續的誠意。

全教總表示，針對確保基金永續，已多次要求行政院應依法行政、覈實編列預算撥補，無奈自陳建仁內閣至卓榮泰內閣均置若罔聞，總預算屢創新高，對公教退撫之撥補卻持續跳票，廣大公教人員人心惶惶，深怕出現二次年改。

全教總理事長侯俊良宣布明天上午10時起絕食抗議，希望喚醒政府主事者，務必依法覈實編列撥補退撫基金之預算。

全教總 永續 行政院

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