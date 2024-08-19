新住民舞蹈比賽報名開跑 參賽人數比例門檻放寬

2024第9屆「新住民舞蹈比賽」於即日起至9月30日開放報名，為鼓勵更多新住民參賽，報名團隊中的新住民人數比例門檻從過去的2/3下調至1/3。

教育部今天發布新聞稿指出，「新住民舞蹈比賽」自2016年辦理以來獲得廣泛迴響，8年間共513隊、逾3000人次參賽，成為新住民展示母國文化和藝術才華的重要平台，來自不同國家的新住民穿著各具特色的民族服飾，以各自獨特的舞蹈形式，詮釋其生動的美學價值。

2024第9屆新住民舞蹈比賽於即日起至9月30日開放報名，初賽分別於11月2日、11月16日、11月24日舉行；決賽將於12月15日舉行。

教育部提到，為鼓勵更多新住民參賽，自112年起，報名團隊中的新住民人數比例門檻從過去的2/3下調至1/3，並依近3年參賽經驗，分為經驗豐富的甲組、舞蹈初學或初次參賽的乙組；另外，為鼓勵離島新住民踴躍參賽，只要團隊成員中有1/2的人戶籍地在澎湖、金門、馬祖、綠島、蘭嶼等離島地區，該隊就可逕行參加決賽。

教育部提到，新住民舞蹈比賽不僅促進不同文化間的交流與融合，也讓台灣民眾深刻感受到多元文化的魅力與包容力，參賽者年齡範圍更橫跨4歲至80多歲，充分展現舞蹈是不分國籍與年齡的藝文活動；歷年獲獎者也受邀擔任教育部新南向教育展、內政部移民節踩街、快閃等活動的表演嘉賓，向國人展現異國舞蹈與文化的獨特魅力。