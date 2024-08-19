北市公幼調降師生比 教局：拚114學年達標

為確保幼教品質，教育部日前宣布公幼、準公幼將逐步由現行師生比1比15調降至1比12，北市教育局統計，目前約91%園所達成1比13。局長湯志民說，預計114學年，北市所有公共化幼兒園將全數達成師生比1比12目標，成為全台第一個達標縣市。有幼兒園長說，降低師生比是好的方向，建議2歲專班也應思考從1比8逐年調降。

北市教育局統計，北市201所公立及非營利幼兒園有191家師生比達成1比13，達成率約91%，多數園所皆逐年調降師生比。

調降師生比是否會有師資不足或影響公幼錄取率等問題？教育局表示， 少子化使得幼生人數逐年減少，近年透過增班，公幼錄取率提高，從110學年的70.58%，113學年度提升為80.28%。

師資部分，如有人力缺口，會透過教師及教保員聯合徵才，以今年為例，教師及教保員開缺123人實際有招滿，若老師沒有報到，園所會有備取名額或代理教師填補人力。

北市立大安幼兒園長張紹盈表示，調降師生比對整體幼教環境有利，幼教老師可以花更多心力照顧孩子，學生在園內用餐、使用設施等，能縮短等待時間。張也提到，若調降師生比，有些熱門園所若因空間不足等原因無法增班，勢必衝擊招生、錄取名額，教育局應和家長加強溝通。

張紹盈也提到，政府應同步思考一併調降2歲專班師生比，目前為1比8，當2歲班孩子升上來時，園所須優先保留名額給繼續就讀的孩子，若3至5歲班量能不夠，可能有些孩子必須改分發，或減少對外招生名額。