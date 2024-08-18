教育部推科技教育 打造數位新時代

教育部國教署透過「前瞻基礎建設數位建設─高級中等學校新興科技教育遠距示範服務計畫」，委託國立高雄師範大學統籌，於全國各地區成立12所新興科技推廣中心及71所促進學校，以新興科技為主題，帶領教師共同設計教案、發展課程、辦理教師增能與學生學習活動及全國性競賽，打造未來人才、落實2030智慧國家政策。

國教署指出，12所推廣中心分別以AI、AR、VR、IoT、元宇宙、智慧製造、智慧農業、智慧城市、科技文史樹聯網及科技藝術自造為主題，並致力於跨縣市與國際交流，透過遠距科技學習活動，縮減數位落差，亦藉由營隊走訪偏遠地區及離島學校，將新興科技結合當地文化或保育作為研習主題。

國教署並鼓勵推廣中心與企業合作舉辦全國性新興科技主題競賽，引導學生將科技知識應用於解決問題。如「中學生黑客松競賽」針對生活化議題設計AI加值雲端應用；「全國智慧製造應用競賽」利用智慧機械手臂及IoT打造效率與節能的智慧工廠；「全國VR跨域盃SDGs虛擬實境大賽」運用VR技術製作作品，探討聯合國永續發展目標，在虛擬世界中尋求解決方案。

在課程發展方面，國教署鼓勵學校開設跨領域，且多元化新興科技主題相關課程。金門高中開設「SketchUp金中校園迷宮設計」課程，讓學生學習3D模型設計，並將設計應用到校園空間規劃中；二林工商開設「AIoT智慧家庭」課程，讓學生了解智慧家居的應用，打造智慧生活；高雄女中開設「解密AI黑盒子」系列課程，由線性迴歸學習AI基礎理論到進階實作，包含邏輯迴歸與感知器實作、深度學習網路與多層神經網路實作等；永春高中開設「AI人工智慧與元宇宙動畫設計」課程，透過跨校選修，引導學生認識AI及元宇宙概念，並落實新興科技結合跨領域學科應用。