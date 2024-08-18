國民戲劇人間條件始祖重返舞台 吳念真：滿滿的幸福感

綠光劇團最受歡迎的吳念真國民戲劇「人間條件一」，即起於台北國家戲劇院、高雄衛武營、台中歌劇院巡迴演出。「23年的老戲重演，回憶滿滿，最珍惜的無非就是這種幸福感。」吳念真表示，「人間條件一」作為人間條件系列的「始祖」，從2001年上演至今重演多次，一如生命必然的循環，「它讓我心存感激，也讓我一直忘了年紀。」」

「人間條件一」主要場景圍繞在一個名為新興里的地方，劇中飾演里長的洪都拉斯，在演出前特地實際走訪新北市百福里、國豐里以及下城里，直接跟里長們拜碼頭。在里長們的帶領下，他到里民家協助裝設煙霧偵測器，也到大馬路上撿菸蒂、鋸樹，熟悉里長們真實的職責，再帶著寶貴經驗回到排練場上，勾勒出全新個性、獨一無二的「新興里里長伯」。總彩排時，現場也來了10位特色里長相挺。

過去以網紅身分「蘇瀅」廣為人知的李夢純，這次在「人間條件一」飾演名為Anya（安妮亞）的檳榔西施。她將穿上全劇中最華麗的衣服，服裝設計謝建國為她量身打造動漫角色、日式和服、粉紅假髮等，每出場一次換一套衣服，堪比走秀。

挑戰一人分飾兩角的方宥心，演出年齡維度橫跨60歲的少女阿美及附身的阿嬤，戲裡不只演出父女間的對話，更挑戰的是阿美跟附身在他身上的阿嬤的對話，嬤孫間的鬥嘴、聊心事、吵架的場面，都得在方宥心一人身上完成。

明華園總團第三代陳昭婷暌違多年再次演出舞台劇，在劇中詮釋一位仙姑角色，她自認這次接演「台詞」難度高。因為平時習慣歌仔戲中的文言文或四句聯，以及傳統戲曲裡的鼓點或是音樂牌曲會帶領劇情節奏，在「人間條件一」裡得學著自己拿捏跟感受舞台上演員的呼吸。

人間條件系列23年來，從人間一到人間八，柯一正從來沒缺席，演過奸詐的校長，忘東忘西迷糊的病患，或事業有成的企業家。這次在「人間條件一」中詮釋阿嬤心心念念的總裁，一句「這世人我沒有那樣的福氣，希望下輩子能讓你幸福」，將台灣人含蓄的情感表達地淋漓盡致。

歷史補教名師呂捷則是第一次演出舞台劇，在「人間條件1」中演出本劇唯一反派—校長。他表示，這部戲基本上沒有壞人，最像反派的應該就是校長這個角色，揣摩角色時讓他回憶起小時候經歷半威權體制時期校長的樣子。他表示希望本色出演，演出一個「即使討人厭也很可愛的校長」。