松本音樂節向小澤征爾致敬 紀錄片緬懷大師身影

由已逝日本指揮家小澤征爾創辦的松本音樂節，17日晚上舉行「致敬大師生涯」感恩音樂會，除了音樂演出外，現場也播放小澤征爾紀錄片，當大師爽朗好動身影再度出現，現場啜泣聲不斷。

根據小澤征爾松本音樂節（Seiji Ozawa MatsumotoFestival，OMF）發布的新聞資料，昨晚「小澤征爾感恩音樂會：致敬大師生涯」，由小澤征爾生前欽點接任音樂節指揮的沖澤和佳指揮齋藤紀念管弦樂團（Saito Kinen Orchestra，SKO）演出。

沖澤和佳與小澤征爾一樣，都拿過法國貝桑頌國際指揮大賽冠軍。

音樂會在松本市KISSEI文化廳舉行，由松本市民及長野縣民抽籤免費參與，並有現場直播。懷有7個月身孕的沖澤和佳演出莫札特「聖體頌」便下場，接下來巴哈「g弦之歌」與莫札特「嬉遊曲」則是無指揮演出，空蕩指揮台雖無小澤征爾身影，但深沉的樂音持續，小澤征爾彷彿無處不在，也讓台下民眾紅了眼眶。

小澤征爾松本音樂節執委會海外公關推廣顧問席凡娜．佩托維奇（Silvana Petkovic）接受中央社訪問時表示，現場音樂會的安排不是「追悼」，而是「感謝」，「我們希望以慶祝的方式，讓大家知道小澤的一生如何帶給人們改變與希望」。

小澤征爾今年2月6日因病過世，享壽88歲。他是日本當代最具國際知名度的指揮家，曾任美國波士頓交響樂團音樂總監長達近30年，並擔任維也納國家歌劇院音樂總監。1998年長野冬季奧運，小澤征爾全世界連線演出貝多芬「第九號交響曲」，各洲合唱團代表共唱象徵和平的「歡樂頌」畫面令人難忘。

1984年，受教於「日本音樂之父」齋藤秀雄的音樂家們，在小澤征爾與秋山和慶2名指揮家號召下，組成齋藤紀念管弦樂團，多年訓練成績斐然，曾被「留聲機」雜誌評選世界20大頂尖樂團唯一的亞洲團體。

1992年，小澤征爾決定將樂團演出擴大為音樂節形式，在眾多日本城市之間，長野縣松本市雀屏中選，成為齋藤紀念管弦樂團的「家」，至今也成日本最知名的音樂節慶之一。2015年小澤征爾80歲大壽，音樂節正式更名為「小澤征爾松本音樂節」至今。

松本音樂節執委會名譽會長、長野縣知事阿部守一致詞時表示，感謝小澤征爾透過音樂節邀請最棒的音樂家，把樂迷帶來，「沒有人能取代小澤，松本音樂節是小澤留下的寶藏，我們會好好珍惜並努力延續下去。」松本市長臥雲義尚承諾會繼續小澤征爾精神，「希望小澤在天之靈繼續守護音樂節。」

小澤征爾的女兒小澤征良最後出場表示，「雖然人在過世之後，就不能再見面，但我覺得不是這樣。齋藤紀念管弦樂團在演出時，我看到父親跟他們演奏的身影，彷彿父親從來不曾離開。我非常感謝這樣的奇蹟。」（編輯：張雅淨）11300818