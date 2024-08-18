快訊

搖擺州最新民調出爐！民主黨趕上來了 川普仍嗆賀錦麗「比拜登好打」

點出柯文哲最大問題！呱吉曾提醒「2事不改」：沒資格選總統

義務役下基地竟害慘志願役 顧立雄「減法」能救兵力？

松本音樂節向小澤征爾致敬 紀錄片緬懷大師身影

中央社／ 台北18日電

由已逝日本指揮家小澤征爾創辦的松本音樂節，17日晚上舉行「致敬大師生涯」感恩音樂會，除了音樂演出外，現場也播放小澤征爾紀錄片，當大師爽朗好動身影再度出現，現場啜泣聲不斷。

根據小澤征爾松本音樂節（Seiji Ozawa MatsumotoFestival，OMF）發布的新聞資料，昨晚「小澤征爾感恩音樂會：致敬大師生涯」，由小澤征爾生前欽點接任音樂節指揮的沖澤和佳指揮齋藤紀念管弦樂團（Saito Kinen Orchestra，SKO）演出。

沖澤和佳與小澤征爾一樣，都拿過法國貝桑頌國際指揮大賽冠軍。

音樂會在松本市KISSEI文化廳舉行，由松本市民及長野縣民抽籤免費參與，並有現場直播。懷有7個月身孕的沖澤和佳演出莫札特「聖體頌」便下場，接下來巴哈「g弦之歌」與莫札特「嬉遊曲」則是無指揮演出，空蕩指揮台雖無小澤征爾身影，但深沉的樂音持續，小澤征爾彷彿無處不在，也讓台下民眾紅了眼眶。

小澤征爾松本音樂節執委會海外公關推廣顧問席凡娜．佩托維奇（Silvana Petkovic）接受中央社訪問時表示，現場音樂會的安排不是「追悼」，而是「感謝」，「我們希望以慶祝的方式，讓大家知道小澤的一生如何帶給人們改變與希望」。

小澤征爾今年2月6日因病過世，享壽88歲。他是日本當代最具國際知名度的指揮家，曾任美國波士頓交響樂團音樂總監長達近30年，並擔任維也納國家歌劇院音樂總監。1998年長野冬季奧運，小澤征爾全世界連線演出貝多芬「第九號交響曲」，各洲合唱團代表共唱象徵和平的「歡樂頌」畫面令人難忘。

1984年，受教於「日本音樂之父」齋藤秀雄的音樂家們，在小澤征爾與秋山和慶2名指揮家號召下，組成齋藤紀念管弦樂團，多年訓練成績斐然，曾被「留聲機」雜誌評選世界20大頂尖樂團唯一的亞洲團體。

1992年，小澤征爾決定將樂團演出擴大為音樂節形式，在眾多日本城市之間，長野縣松本市雀屏中選，成為齋藤紀念管弦樂團的「家」，至今也成日本最知名的音樂節慶之一。2015年小澤征爾80歲大壽，音樂節正式更名為「小澤征爾松本音樂節」至今。

松本音樂節執委會名譽會長、長野縣知事阿部守一致詞時表示，感謝小澤征爾透過音樂節邀請最棒的音樂家，把樂迷帶來，「沒有人能取代小澤，松本音樂節是小澤留下的寶藏，我們會好好珍惜並努力延續下去。」松本市長臥雲義尚承諾會繼續小澤征爾精神，「希望小澤在天之靈繼續守護音樂節。」

小澤征爾的女兒小澤征良最後出場表示，「雖然人在過世之後，就不能再見面，但我覺得不是這樣。齋藤紀念管弦樂團在演出時，我看到父親跟他們演奏的身影，彷彿父親從來不曾離開。我非常感謝這樣的奇蹟。」（編輯：張雅淨）11300818

交響樂團 日本 音樂會

延伸閱讀

倫敦索麥塞宮控制住火勢 梵谷等大師畫作藏品無恙

館藏梵谷等大師名作！英倫敦百年歷史建築大火 逾百名消防員灌救中

蛋堡、百組國內外歌手登台 秋OUT音樂節翻轉公館

台北最大秋OUT音樂節公館登場 9舞台、百組藝人開唱

相關新聞

北市配發學校平板堆倉庫 教局說原因

北市為推動公私立高中職以下學校數位學習，民國111年獲教育部補助，共買4萬9018台學習載具及1423台充電車，但審計報...

歷屆獎金之最 84歲舞蹈家林絲緞、荷蘭漢學家羅斌獲台北文化獎

第28屆台北文化獎今天公布，由舞蹈藝術耕耘60多年、84歲的台灣資深舞蹈教育家林絲緞（卓系緞），以及深耕台灣30多年的荷...

新北114學年度起調降班生數 公立學校招生名額減少394人

因應少子女化趨勢，新北市教育局表示，將從114學年度起調降班生數，自1班35人調降至34人，預計公立高中職學校招生名額共...

購平板2千台放一年未拆封挨批浪費錢 北市教育局曝2原因

為推動公私立高中職以下學校數位學習，北市111年獲教育部補助，公私立學校共構置4萬9018台學習載具及1423台充電車，...

孩童模仿畢卡索真跡遭制止引眾怒 高美館緊急改規定：開放速寫

高雄市立美術館近日舉辦年度特展「瞬間」展示多幅大師巨作，但近日有孩童在展間使用平板電腦速寫模仿畢卡索畫作時，遭館方制止稱...

瑞典挪威學生赴台踴躍 22人獲華語文及台灣獎學金

今年度教育部台灣獎學金暨華語文獎學金共有22位來自挪威與瑞典的學生獲獎，駐瑞典代表處16日舉辦頒獎典禮，並邀請瑞典學界與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。