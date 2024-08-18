文化奧運台灣館好評如潮 製作人：努力被世界看見

巴黎文化奧運台灣館大獲成功，吸引7萬名觀眾入場，成功以文化展現台灣。製作行政總統籌吳季娟告訴中央社，台灣館在限制中從未放棄高喊台灣；唯有走出去表演被看見了，才能證明自己。

與巴黎奧運同時登場的文化奧運（Olympiadeculturelle）隨著奧運落幕而告一段落。台灣受邀設立台灣館，在15天中帶來57場演出，共計7萬名現場觀眾，一半為國際觀眾。活動在社群媒體上發酵，也獲主流媒體報導，大受好評。

文化部、駐法國台灣文化中心人員、執行和表演團隊共逾260人，如同把台灣整個藝術節搬到國外。成功的背後，是整個團隊的用心。而帶領者，便是設計統籌林昆穎和製作行政總統籌吳季娟。

默默待在後方控台帳篷，大小事項都照看，有時甚至還化身大會報告與司儀的吳季娟總管製作行政、舞監技術、表演硬體統籌、法國製作行政等不同組別。

她與負責規劃、美學與節目內容的林昆穎組成策劃小組，確保製作端不只純執行，而是具策劃理解能力，才能在實際面上快速推進。

吳季娟17日接受中央社電訪，對於有工作人員形容吳季娟是文化奧運現場的幕後操盤手，推動任務向前衝，她謙虛告訴記者，「我依然認為自己是總機小姐」。

她有30多個文化奧運相關的Line群組，只要有人提出問題，若沒收到回應，吳季娟就會負責提醒通知，「我就是疏通管道、布達資訊，把橋接起來，讓彼此互通」。

記者問，這次文化奧運角色是否有升級。吳季娟笑著說：「有啊，變成國際級的總機小姐。」

被問及執行文化奧運最困難的部分，吳季娟認為是「溝通」，但卻不是與法方的語言隔閡，因她坦言，「跟台灣人溝通最難」。

她非常感謝這次的法國團隊，在近一個月期間培養出革命情感與互相理解的默契，「在我們傳達工作方式與理念後，他們不僅接受，也全然信任和支持」。

例如舞台需有飛簷以代表台灣廟宇。法國團隊最初因預算、工法和實用性而不解。直到有台灣民眾經過，表達有如看到廟宇的感受，法方才開始因台灣團隊的誠懇與踏實而感動、而相信。

然而，「台灣夥伴卻不相信，認為現場一定會出狀況。我很困惑，不是要一起相信能做到嗎？」現在證明，面對現場的挑戰與不確定，整個團隊都是準備好的。

講到印象最深刻的瞬間，吳季娟表示當然還是台灣拳后林郁婷拿下奧運金牌的時刻。「我和昆穎一直希望台灣館能有漂亮ending，剛好林郁婷金牌戰就在閉幕式當晚」。

巧合的是，15天演出網路從未斷過線，就這一天，表演因斷線而順延20分鐘，卻剛好讓比賽結果發生在變裝皇后妮妃雅（Nymphia Wind）演出告一段落，準備和觀眾說話之際。「這是老天爺寫好的劇本，為了創造後面的驚喜，讓所有時間都合在一起」。

對於有台灣人質疑為何現場沒有出現Taiwan，吳季娟無奈表示，「這就是台灣的國際困境啊，我們只能不斷用各種創意和口號傳達台灣，但我們從未放棄講台灣」。

面對不公，「我們認為，唯有走出去表演、站出去比賽，被看見了，台灣才有可能證明自己是有能力的，且不能缺席在這世界的」，吳季娟堅定說道。

部分台灣人質疑，反倒是法國團隊聽到台灣處境，以及怕被小粉紅抗議，甚至被打壓停演的擔憂後，講了一句令她很感動的話：「在我們心中，台灣就是獨立的。你放心，我們絕對會保護你們，因為這是件多麼不公平的事。」

法方也用行動證明了對台灣團隊的支持，還主動和外國觀眾介紹，「不是中華台北，是台灣」。

講到台灣館傳達的精神，吳季娟表示，「台灣人真的無時無刻都在努力被看見，不管是表演團隊、設計、每位夥伴，都沒有人放棄堅持這件事」。此外，他們也想傳達真誠，毫無保留地展現自己的不同面向。

至於有人詢問為何不賣食物或紀念品，吳季娟指出，販售有不同的法規、稅制問題要面對，這次在有限的時間和預算下，希望把所有資源著重在文化表演，但未來若有機會都可以考慮。

訪談中，記者深刻感受到台法團隊間的彼此珍惜。吳季娟表示，台灣團隊走進舞台，與法國團隊首次相見的畫面她銘刻於心。朝夕相處、患難與共，離別時，兩邊人員都哭了。

「像是帶一個營隊，一起迎接表演團體，一起接受各種挑戰。要完成工作，又要大家開心」，她由衷感謝團隊和文化部的信任，才能讓任務圓滿達成。