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北市配發學校平板堆倉庫 教局說原因

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
北市111年獲教育部補助，公私立學校共構置4萬9018台學習載具及1423台充電車，但審計報告發現，到貨後其中價值逾2000萬的2298台以iPad為主的平板電腦等載具，一年多時間未拆封使用，直至去年底才分配出去，未充分發揮效益。示意圖。圖／聯合報系資料照片
北市111年獲教育部補助，公私立學校共構置4萬9018台學習載具及1423台充電車，但審計報告發現，到貨後其中價值逾2000萬的2298台以iPad為主的平板電腦等載具，一年多時間未拆封使用，直至去年底才分配出去，未充分發揮效益。示意圖。圖／聯合報系資料照片

北市為推動公私立高中職以下學校數位學習，民國111年獲教育部補助，共買4萬9018台學習載具及1423台充電車，但審計報告發現，2298台以iPad為主的平板電腦等載具，一年多時間未拆封使用，直至去年底才分配出去，未充分發揮效益。

教育局表示，補助核定後即辦理採購，直至111年底才全數到貨，又因採購驗收複驗等，112年3月才全案驗收通過得以分配，加上私校因「獎勵及補助私校要點」及「財產歸屬和處分」等疑慮若要借用載具，不管有無借用都必須走行政流程，才能將載具配發給私校或其他有需求學校，導致載具長時間存放於倉庫，但皆為避免財務損失而採取的必要作業。

教育局說，目前已有專人管理載具設備及私校借用契約，並每月發函各校提醒使用情形，若未來有統一購置或租賃設備專案，於合約規範內設定定期實地巡檢及檢附佐證資料機制，有效提升設備使用率且管理未使用設備，並納入例行性抽測項目，避免缺失再發生。

私立華興中學校長曾騰瀧表示，近年來雖推動數位教育，但硬體到位，軟體、師資是否能到位，加上很多私校對於學生使用3C產品管制就相當嚴苛，若沒有明確使用規範或流程，學生拿到平板做非學習外的事，反而讓學校管制更加困難，也可能是私校不願和政府拿平板原因。

教育局 財務 載具

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