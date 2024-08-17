購平板2千台放一年未拆封挨批浪費錢 北市教育局曝2原因

為推動公私立高中職以下學校數位學習，北市111年獲教育部補助，公私立學校共構置4萬9018台學習載具及1423台充電車，但審計報告發現，到貨後其中價值逾2000萬的2298台以iPad為主的平板電腦等載具，一年多時間未拆封使用，直至去年底才分配出去，未充分發揮效益，造成附加載具管理系統（MDM）授權費用28萬餘元的浪費。

教育局表示，該補助核定後即辦理採購，直至111年低才全數到貨，又因採購驗收複驗等，112年3月才全案驗收通過得以分配，加上私校因「獎勵及補助私校要點」及「財產歸屬和處分」等疑慮若要借用載具，不管有無借用都必須走行政流程，才能將載具配發給私校或其他有需求學校，導致載具長時間存放於倉庫，但皆為避免財務損失而採取必要作業。

教育部111年核發補助北市公私立國中小238所及高中職62所學校採購數位學習軟硬體經費，共6億9447萬餘元，擬於111年9月底前完成購置及配發至少4萬8525台學習載具，及1421台充電車等設備，教育局實際採購含廠商回饋在內共4萬9018台學習載具及1423台充電車。

審計報告指出，教育局與廠商下訂後有私校透過函文、電話，表明要放棄該計畫學習載具共1731台，加上廠商回饋及原採購供教育局統籌分配，共2298台截至111年8月到貨前皆未妥善分配。直至去年8月才陸續配發予執行數位成效較佳學校使用，但截至去年11月仍有2058台未拆封，除未充分發揮原效益外，造成附加載具管理系統（MDM）授權費用28萬餘元浪費。

報告續指，教育局雖在去年底所有載具配發作業，但發現有7所學校經管既有學習載具已超過學生數之1倍至2.68倍不等仍獲配發，或有12所重點學校及19所設備使用率較高學校，於111年間載具後，截至去年底逾千台載具，超過3個月未曾開機連線使用，更有4所學校3月以上未使用既有載具數量超過額外配發台數達1倍至5倍認為教育局需要改善。

針對審計報告指出，學校載具數量超過學生數數倍，教育局說，是考量部分學校於現有載具達年限報廢後，導致大量缺乏，才提前核予載具。當時也是配合教育部政策，針對所屬師生總數計算，計算基準應該包含教師數，以符合師生均使用載具數位教學精神，根據系統統計，每月載具使用率均達80%以上。

教育局說，目前已有專人管理載具設備及私校借用契約，並每月發函各校提醒使用情形，若未來有統一購置或租賃設備專案，擬於合約規範內設定定期實地巡檢及檢附佐證資料機制，有效提升設備使用率且管理未使用設備，並納入例行性抽測項目，避免缺失再發生。