台北文化獎得主出爐 林絲緞、羅斌貢獻獲肯定

台北文化獎得主今天出爐，資深舞蹈教育家林絲緞開創藝術統合教育先河，以肢體創作協助身障者增能；亞洲偶戲權威羅斌致力於保存傳統文化，讓台灣布袋戲站上世界舞台。

台北市文化局今天發布新聞稿公布第28屆台北文化獎得主，由林絲緞（本名卓系緞）及來自荷蘭的羅斌（Robin Ruizendaal）獲獎，預計在11月辦理頒獎典禮，並致贈每名獲獎人獎金新台幣100萬元。

文化局介紹，林絲緞曾是台灣唯一的職業人體模特兒，在1975年與雕塑、音樂家合作舉辦跨界獨舞會，並與學者、社會運動者協力突破當時保守的社會風氣，鼓勵女性進行公開舞蹈展演，對戰後台灣現代主義及性別平權發展有深遠的影響。

文化局指出，林絲緞1983年赴美進修返台後，創立「藝術統合實驗教學」，以啟發式舞蹈教學讓兒童認識自我、激發潛能，並以肢體創作協助身心障礙者增能，又在2011年創辦「台北市藝術教育統合研究會」，致力於療癒身心障礙者。

台北文化獎遴選委員會表示，林絲緞是解開台灣現代主義之謎最為重要的一把鑰匙，林絲緞一直站在美學革命的最前線，鎔鑄出難以被歸類的藝術生命史。直至現今，林絲緞仍以84歲高齡持續授課，秉持舞蹈平權，為成人藝術教育樹立典範。

文化局表示，羅斌是來自荷蘭的漢學家，已深耕台灣逾30年，持續實踐對17世紀台灣歷史的重視，在淡水紅毛城、澎湖天后宮和故宮博物院策劃相關展覽，並曾擔任大稻埕偶戲館館長、台原亞洲偶戲博物館館長等。

文化局指出，羅斌將「偶戲」這門古老的技藝，在音樂性與戲劇技巧上融合東方偶戲與西方歌劇元素，賦予偶戲永續與跨界的可能，並積極投入文化推廣與教育工作，向世界分享台灣布袋戲的歷史與獨特性，讓布袋戲站上世界舞台。

台北文化獎遴選委員會稱讚，羅斌在學術、藝術創作、教育及推廣各個層面皆有不凡貢獻，羅斌經營台原亞洲偶戲博物館20年，並以永續觀念創立了台洋劇團，其間研究不中斷，更作為台北市榮譽市民，多次代表台北市出國宣揚台灣，「在靈魂的深處，比台灣人更台灣人」。