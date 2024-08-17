快訊

國家級警報發一次要4000萬元？立委解惑「1原因」免花錢

假帳案打亂藍白合反惡罷 謝國樑想邀柯文哲同台遭藍阻

議員爆都發局曾提醒京華城案涉圖利 柯文哲反嗆搏聲量

海洋壯遊點學生態永續 聽海女講述生命故事

中央社／ 台北17日電

教育部和非營利組織合作，今年在全台設置82個青年壯遊點，其中有不少與海洋文化有關，帶領15到35歲青年聽海女說故事、探索潮間帶、採集螺貝等，打造獨特的暑假壯遊記憶。

教育部今天發布新聞稿，位於台灣本島最東方的新北市三貂角青年壯遊點，暑假期間辦理壯遊體驗，吸引許多國高中生參與。活動中安排穿越百年石頭屋聚落，聆聽海女分享與大海共生、與浪搏鬥的生命故事，探索潮間帶的神秘生物，並了解一種又一種沒聽過的海菜與海鮮。

澎湖澎西青年壯遊點以深度體驗傳統潮間帶工藝為主軸，帶領青年製作採集裝備「草鞋」，進而下海採集潮間帶的螺貝，並品嘗相關食材製作的當地美味佳餚。透過與大自然的親密接觸，讓青年學會在生態中放慢腳步，品味島嶼的迷人韻味。

教育部青年發展署和在地非營利組織、各大專校院合作，於民國113年度在全國各地設置了82個青年壯遊點，相關資訊可參考「壯遊體驗學習網」。

教育部 潮間帶 青年

延伸閱讀

瑞典挪威學生赴台踴躍 22人獲華語文及台灣獎學金

淡江大學節能領頭羊 EMS系統年省2千萬元電費

捷報！地球科學奧林匹亞競賽 我國摘3金1銀、排名第2

教育部表揚19位模範公務人員 教長加碼送奧運珍奶徽章

相關新聞

孩童模仿畢卡索真跡遭制止引眾怒 高美館緊急改規定：開放速寫

高雄市立美術館近日舉辦年度特展「瞬間」展示多幅大師巨作，但近日有孩童在展間使用平板電腦速寫模仿畢卡索畫作時，遭館方制止稱...

台北文化獎得主出爐 林絲緞、羅斌貢獻獲肯定

台北文化獎得主今天出爐，資深舞蹈教育家林絲緞開創藝術統合教育先河，以肢體創作協助身障者增能；亞洲偶戲權威羅斌致力於保存傳...

瑞典挪威學生赴台踴躍 22人獲華語文及台灣獎學金

今年度教育部台灣獎學金暨華語文獎學金共有22位來自挪威與瑞典的學生獲獎，駐瑞典代表處16日舉辦頒獎典禮，並邀請瑞典學界與...

新北114學年度起調降班生數 公立學校招生名額減少394人

因應少子女化趨勢，新北市教育局表示，將從114學年度起調降班生數，自1班35人調降至34人，預計公立高中職學校招生名額共...

捷報！地球科學奧林匹亞競賽 我國摘3金1銀、排名第2

我國學生參加2024年第17屆國際地球科學奧林匹亞競賽，今日於中國大陸北京市傳回捷報，在31個國家、117名參賽學生中，...

購平板2千台放一年未拆封挨批浪費錢 北市教育局曝2原因

為推動公私立高中職以下學校數位學習，北市111年獲教育部補助，公私立學校共構置4萬9018台學習載具及1423台充電車，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。