海洋壯遊點學生態永續 聽海女講述生命故事
教育部和非營利組織合作，今年在全台設置82個青年壯遊點，其中有不少與海洋文化有關，帶領15到35歲青年聽海女說故事、探索潮間帶、採集螺貝等，打造獨特的暑假壯遊記憶。
教育部今天發布新聞稿，位於台灣本島最東方的新北市三貂角青年壯遊點，暑假期間辦理壯遊體驗，吸引許多國高中生參與。活動中安排穿越百年石頭屋聚落，聆聽海女分享與大海共生、與浪搏鬥的生命故事，探索潮間帶的神秘生物，並了解一種又一種沒聽過的海菜與海鮮。
澎湖澎西青年壯遊點以深度體驗傳統潮間帶工藝為主軸，帶領青年製作採集裝備「草鞋」，進而下海採集潮間帶的螺貝，並品嘗相關食材製作的當地美味佳餚。透過與大自然的親密接觸，讓青年學會在生態中放慢腳步，品味島嶼的迷人韻味。
教育部青年發展署和在地非營利組織、各大專校院合作，於民國113年度在全國各地設置了82個青年壯遊點，相關資訊可參考「壯遊體驗學習網」。
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