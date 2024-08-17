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在地文化融入幼兒園教學 探索家鄉的氣味

中央社／ 台北17日電

教育部鼓勵幼兒園將在地文化融入教學，鄰近陽明山的泉源實小附幼規劃「家鄉的氣味」主題課程，帶學童走訪硫磺谷等社區景點，同時也提升語言表達能力。

教育部今天發布新聞稿，「在地文化融入教保活動課程計畫」從104學年度起，至今已有125園次申請。透過計畫，幼兒不僅能深入認識家鄉的歷史和特色，更能認識環境及建立學習自信心。

鄰近陽明山的台北市立泉源實驗國小附幼，邀請教授、生態專家、在地文化解說家指導，一同規劃「家鄉的氣味」主題課程，帶領幼兒實地踏查鄰近社區的硫磺谷等景點，進而認同在地文化。

泉源實小附幼主任柯秀芬指出，最初是在COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情期間，為促進幼兒語言學習能力，透過小小導覽員課程，讓孩子們認識並分享在地特色，提升語言表達能力。如今，師生走入社區學習在地知識和文化，已成為園內特色，每名幼兒都能在課程中找到自己的學習優勢，閃耀出獨特的光芒。

南投縣信義鄉希娜巴嵐國小附幼致力於傳承布農文化，推出「Sinapalan（意為平坦舒適之地）」主題課程，帶領幼兒認識部落祖先移居的歷史，並透過傳統童謠、舞蹈教學及食農體驗等活動，深化幼兒對布農文化的理解與認同。

希娜巴嵐國小附幼讓幼兒穿著族服體驗歌謠、報戰功和杵音等文化，並結合在地農業資源，帶領幼兒嘗試栽種作物，同時了解部落的狩獵文化和相關禁忌，激發幼兒對文化的興趣和保護文化的動機。

教育部表示，在地文化教學須透過體驗式教學，將持續支持各幼兒園創造豐富的學習環境，透過家庭、社區和學校的合作，提供幼兒更多體驗在地文化的機會。

教育部 氣味 語言

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