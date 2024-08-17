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康軒夏日熱血跑 創三贏

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
康軒文教集團今年7月中舉辦第三屆夏日熱血跑活動。圖／康軒文教集團提供
康軒文教集團今年7月中舉辦第三屆夏日熱血跑活動。圖／康軒文教集團提供

以推展運動為企業文化的康軒文教集團，上月15日起進行為期一個月的2024康軒夏日熱血跑活動。經成績結算，集團男子組第一名跑步985公里、女子組第一名達621公里，董事長李萬吉一個月跑336公里。李萬吉表示，盼透過夏季跑步，創造個人健康、家庭幸福、企業成長創造三贏。

康軒文教集團表示，該活動自2022年首次舉辦，至今已第三屆，今年參與人數超過集團員工人數一半以上、共2560人報名參加。康軒夏日熱血跑活動依個人適合時間自行選擇，但每次上傳成績不得低於3公里，只要達標公司就有達標獎金鼓勵。

李萬吉表示，夏季運動流汗可令人神清氣爽，夏日時期做好熱耐力與身體強化訓練，有助於秋、冬、春季運動時適應天候環境。隨集團成長，目前康軒有近5千多名員工分布於台灣、大陸及泰國各事業體。平時互動機會並不多，可藉由康軒夏日熱血跑活動，創造各地夥伴共同話題，強化集團事業體之間凝聚力。

李萬吉說，跑步是為鍛鍊身體，因此康軒夏日熱血跑活動並不追求極限成績，而是透過鼓勵，讓更多夥伴參與並都能完成所報名組別的公里數。努力推展運動的目的是為員工的健康，在炎夏時期跑步辛苦不易，期待的不是創下亮眼成績，而是員工能在個人健康、家庭幸福、企業成長創造三贏。

康軒 李萬吉 運動

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