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捷報！地球科學奧林匹亞競賽 我國摘3金1銀、排名第2

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
2024年第17屆國際地球科學奧林匹亞競賽我國共獲3金1銀。左起分別為鄒孟熹、何承憲、林奕霆、林洋宏。圖／教育部提供
2024年第17屆國際地球科學奧林匹亞競賽我國共獲3金1銀。左起分別為鄒孟熹、何承憲、林奕霆、林洋宏。圖／教育部提供

我國學生參加2024年第17屆國際地球科學奧林匹亞競賽，今日於中國大陸北京市傳回捷報，在31個國家、117名參賽學生中，我國共獲3金1銀，以學生競賽總金牌數計算，國際排名第2名。

教育部表示，個人賽事方面，4名學生中3位金牌獲獎者為國立彰化高級中學學生何承憲（世界排名第2名）、國立新竹科學園區實驗高級中等學校學生林奕霆（世界排名第3名）及台中市立台中第一高級中等學校學生林洋宏（世界排名第12名）；1位銀牌獲獎者為台中市立台中第一高級中等學校學生鄒孟熹（世界排名第24名），表現亮眼。

教育部指出，今年地球科學代表隊由國立台灣師範大學教授葉孟宛等10多位教授、學者組成輔導團隊負責培訓，歷經全國初選、選拔營、決選營等階段，從全國96所學校共477名學生當中選出4名學生代表參加比賽。

本次代表團由台師大教授葉孟宛擔任領隊、國立中央大學教授林沛練擔任副領隊，並由國立成功大學教授陳炳志、國立中山大學教授張詠斌、及國立自然科學博物館助理研究員楊子睿協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作，於8月8日至16日參加競賽，大會於16日公布成績並舉行閉幕典禮。

教育部也指出，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，分別可獲得教育部頒發新台幣20萬元、10萬元及5萬元獎學金。

我國學生參加2024年第17屆國際地球科學奧林匹亞競賽，今日於中國大陸北京市傳回捷報，前排左起教師葉孟宛、何承憲、鄒孟熹、林洋宏、林奕霆、教師張瑜芬老師和林沛練。圖／教育部提供
我國學生參加2024年第17屆國際地球科學奧林匹亞競賽，今日於中國大陸北京市傳回捷報，前排左起教師葉孟宛、何承憲、鄒孟熹、林洋宏、林奕霆、教師張瑜芬老師和林沛練。圖／教育部提供

奧林匹亞 教育部 金牌

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