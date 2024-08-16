他指代理老師可敘薪應視同正式老師接行政 一票網友曝：「特殊情況」常見

代理老師是否能採計職前年資，各縣市規定不一，然而憲法法庭於9日判決，地方對於不採計職前年資的規定違憲，判決書記載，「合格代理教師人數逐年增加，且其所承擔之工作內容與中小學專任教師並無實質差異」，大法官的判決讓一名網友有感而發，進而在論壇發文指出，若大法官做此判決的其一原因是代理老師與正式老師工作無異，那代理老師就應該和正式老師一樣也任職導師和行政。貼文一出，引起網友熱議。

該名網友在Dcard以「代理老師敘薪」為題發文表示，憲法法庭判決出爐後，自己樂見代理老師可以敘薪，但他覺得若大法官認為正式老師與代理老師工作無差別的話，那麼代理老師就須與正式老師共同分擔導師與行政工作，更指出教育部應廢止「代理老師聘任辦法」第十七條。

原PO預測到留言區會有很多人反駁說，有很多代理老師接導師、行政工作，但原PO表示他看到大多數的代理老師都未接導師或行政職；針對代理老師工作不穩定的說法，原PO則認為現今很多懸缺代理老師，若表現好隔年就能續聘；最後，原PO更指出若代理老師只有純上課，或者有人認為代理老師接行政很委屈，都背離了判決書記載的「正式老師與代理老師工作無異」。

原PO說的「代理老師聘任辦法」全名為《高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法》，在第十七條，針對代理老師的工作範疇規定，只有特殊情況、主管機關核准，代理老師才能接導師和行政職務。

許多網友表示自己常見到代理老師接導師或行政，「本人代理時做過行政，現在正式老師，也正在當行政」、「我是代理老師，我也有接行政，事情一堆忙都忙不完」、「有喔，我在屏東市區的小學，就有4位代理兼導師」、「我是應屆正式，我們學校很多職務的組長缺都是代理擔任」、「我待過的學校，很多組長都是代理，甚至有兩個學校的教學組跟生教都是代理」、「我是代理老師當過導師、當過行政」、「我是代理……行政＋導師」、「我在高雄市區的公立學校，教學組長就是代理老師，也有同學是代理老師的身份當導師」、「我身邊也超多代理教師都兼導師跟行政，甚至還有兼主任的」。

也有網友補充代理老師的劣勢，「個人認為行政職還是給正式老師比較妥當，畢竟代理教師還有教甄或教檢要努力」、「懸缺代理還是很不穩定喔，每年代理都是開會決定名額」。