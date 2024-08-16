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教育部表揚19位模範公務人員 教長加碼送奧運珍奶徽章

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部長鄭英耀今天贈予模範公務員本次巴黎奧運熱門的珍珠奶茶徽章。圖／教育部提供
教育部長鄭英耀今天贈予模範公務員本次巴黎奧運熱門的珍珠奶茶徽章。圖／教育部提供

教育部今天舉行所屬機關（構）學校模範公務人員頒獎典禮，今年模範公務員共有19人獲選，其中女性12人、男性7人，身份分別為委任人員1人、薦任人員13人、簡任人員5人。教育部長鄭英耀今天親自主持，也贈與模範公務員本次巴黎奧運熱門的珍珠奶茶徽章，「勉勵各位好好努力。」

教育部表示，為激勵工作士氣，教育部訂有「教育部與所屬機關（構）學校模範公務人員選拔作業要點」辦理選拔。教育部綜合規劃司司長陳素艶，於兼任國會組執行秘書職務時，協助單位完成立法院多項法案及每年預算審查，是教育部推動各項教育政策推動的幕後功臣；國際及兩岸教育司一等教育秘書廖苡亘，則協助推廣華語文教育、推動「台美教育倡議」強化與外國官方合作。

再者，教育部也指出，國立台灣師範大學編審林立芯，則協助精進學校學術組織調整，調控招生名額分配及分析招生數據，為校選才前瞻招生；國立聯合大學護理師唐瑢倩則推動校園防疫，包括物資控管、疫情應變與跨單位協作，確保校園安全與健康。

教育部也談到，資訊及科技教育司高級分析師裴善成，協助推動台灣學術網路、高教深耕二期資安專章等重大資通訊建設；國立台灣圖書館編輯徐美文修復非物質文明經典，強化圖書及文獻保存；以及國民及學前教育署組長王慧秋，推動少子女化對策計畫，擴大公共化教保服務及建置準公共機制，增加平價教保服務機會。

上述公教人員與數國立台灣大學、陽明交通大學附屬醫院數名醫師均獲獎。鄭英耀也指出，感謝獲獎人以自身專業積極投入教育業務，也期許所屬同仁以此為模範，發揮專業智慧與才能，致力推動各項教育施政計畫，進而增進整體教育品質及國家競爭力。

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