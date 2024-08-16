教育部表揚19位模範公務人員 教長加碼送奧運珍奶徽章

教育部今天舉行所屬機關（構）學校模範公務人員頒獎典禮，今年模範公務員共有19人獲選，其中女性12人、男性7人，身份分別為委任人員1人、薦任人員13人、簡任人員5人。教育部長鄭英耀今天親自主持，也贈與模範公務員本次巴黎奧運熱門的珍珠奶茶徽章，「勉勵各位好好努力。」

教育部表示，為激勵工作士氣，教育部訂有「教育部與所屬機關（構）學校模範公務人員選拔作業要點」辦理選拔。教育部綜合規劃司司長陳素艶，於兼任國會組執行秘書職務時，協助單位完成立法院多項法案及每年預算審查，是教育部推動各項教育政策推動的幕後功臣；國際及兩岸教育司一等教育秘書廖苡亘，則協助推廣華語文教育、推動「台美教育倡議」強化與外國官方合作。

再者，教育部也指出，國立台灣師範大學編審林立芯，則協助精進學校學術組織調整，調控招生名額分配及分析招生數據，為校選才前瞻招生；國立聯合大學護理師唐瑢倩則推動校園防疫，包括物資控管、疫情應變與跨單位協作，確保校園安全與健康。

教育部也談到，資訊及科技教育司高級分析師裴善成，協助推動台灣學術網路、高教深耕二期資安專章等重大資通訊建設；國立台灣圖書館編輯徐美文修復非物質文明經典，強化圖書及文獻保存；以及國民及學前教育署組長王慧秋，推動少子女化對策計畫，擴大公共化教保服務及建置準公共機制，增加平價教保服務機會。

上述公教人員與數國立台灣大學、陽明交通大學附屬醫院數名醫師均獲獎。鄭英耀也指出，感謝獲獎人以自身專業積極投入教育業務，也期許所屬同仁以此為模範，發揮專業智慧與才能，致力推動各項教育施政計畫，進而增進整體教育品質及國家競爭力。