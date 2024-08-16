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台南市校長會議 要求以「學生為主體」的正向管理與輔導

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市教育局在開學前辦理校長推動友善校園學生事務與輔導工作策進研討會。圖／台南市教育局提供
台南市教育局在開學前辦理校長推動友善校園學生事務與輔導工作策進研討會。圖／台南市教育局提供

台南市政府教育局於開學前，今天在崑山科技大學邀集各級學校校長，討論班級內的經營與特教生情緒輔導策略，建立以學生為主體，從學生出發，積極運用SEL(社會情緒學習)的策略，規畫正向管教與輔導工作，提升校長們在推動友善校園正向管教方面的專業知能。

教育局表示，今天的研討會，除從法規層面進行宣導外，更希望提供相關的輔導與教學策略，讓校長們深入了解社會情緒學習在學校中的實際應用以及對學生的影響，並針對特殊教育學生的需求重新思索班級經營所應具備的知能與行政協助的面向，以期打造一個溫馨友善的校園環境。

教育局長鄭新輝表示，因應在校園內發生的師生、生生與親師衝突，安排台灣芯福里情緒教育推廣協會講師楊俐容以SEL(社會情緒學習)為核心的學校經營，及國立台灣師範大學教授張正芬從特殊教育學生情緒行為問題切入，提供更多的輔導策略，期待能夠讓校長們重新思考，教育沒有局外人，重新以孩子們的需求為中心，積極規畫並實施正向的管教及輔導工作。

教育局表示，為提升校長們對於校園衝突事件即時處理與回應知能，7月份已辦理「霸凌防制準則修正暨學生校園衝突處理遇事件回應增能研習」，今天的研習著重於來自第一線的班級經營與管理，以學生為主體，從學生出發，積極運用SEL(社會情緒學習)的策略，規畫正向管教與輔導工作。

針對班上特殊教育學生的情緒行為，則可從他們的特質與需求去了解他們行為背後的意義，更為有效的介入與輔導策略的選擇，進一步強化輔導管教的專業知能。

情緒 教育局 校園

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