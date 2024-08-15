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大馬自由影展選映「野番茄」 廖克發傳達生命韌性

中央社／ 台北15日電

文化部馬來西亞文化組與馬來西亞自由影展合作，16日、17日將分別在吉隆坡與馬六甲播映導演廖克發的紀錄片「野番茄」，看見228事件第2、3代的記憶，傳達生命的強韌。

根據文化部今天發布的新聞稿，廖克發是馬來西亞出生的台灣導演，2019年以劇情長片「菠蘿蜜」入圍釜山影展新潮流競賽單元及金馬獎最佳新導演，他的紀錄片新作「由島至島」剛在今年台北電影節獲得最佳紀錄片及百萬首獎兩大殊榮。聚焦家鄉馬來西亞的「不即不離」及「還有一些樹」2部紀錄片，至今仍被大馬禁演。

這次自由影展選映的「野番茄」曾獲2022台灣國際紀錄片影展台灣競賽首獎，也是廖克發首度聚焦台灣的作品。透過這部紀錄片重新觀看228事件高雄中學自衛隊的歷史，勾勒出這塊土地上人們的記憶，猶如努力生長的野番茄，結出強韌的生命果實，展現堅強的姿態。

廖克發將親自出席映後座談並主持講座，談論電影創作過程中檔案的角色與運用。

文化部指出，自由影展2003年由人權團體PusatKOMAS發起，現由非營利組織Freedom Film Network辦理，已邁向20屆，持續爭取言論自由，抵制審查制度，並致力推動改善原住民、移工與少數性族群社會處境等議題，獲得諸多外國政府聲援支持。自由影展與廖克發也頗具淵源，影展除了曾放映遭禁演的「還有一些樹」外，也曾邀廖克發擔任影展競賽單元評審。

這屆自由影展將辦理至8月24日，結束吉隆坡活動後，後續將在大馬各州巡迴放映，年底則將延伸至新加坡進行。

文化部 紀錄片 馬來西亞

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