台博館藏數件印尼文物 研究員赴泗水尋根盼合作

台博館曾舉辦「百年對話：跨國移動者與台博館藏的相遇」特展，展出日治時期留下的南洋文物，如印尼匕首、面具及傀儡等。策展人、研究助理袁緒文日前赴泗水與操偶師、博物館員交流，期盼未來有更多合作。

國立台灣博物館曾在2022年舉辦「百年對話：跨國移動者與台博館藏的相遇」特展，展出台博館創館前就典藏的南洋文物，其中包括克力士匕首、面具、木製平面傀儡、皮影戲偶、甘美朗樂器模型、錢幣及生活器具等。

作為策展人的台博館研究助理袁緒文，日前赴泗水參訪，並與操偶師、地方官員、學者和象神博物館（Musuem Genesya）研究員等人交流，藉此了解台博館印尼文物的根源和歷史背景，以彌補過去的知識斷層。

她說：「當年千里迢迢帶回台灣的珍貴文物，可惜未記錄太多，因此不知道出自哪裡。此行到印尼找尋類似文物，像是戲偶面具或克力士匕首，當地人都知道是誰做的，我也學習如何斷定文物來源。」

袁緒文向中央社解釋，台博館收藏的南洋文物中，大部分是台博館前身、台灣總督府博物館所留下。鑒於對這些文物的知識仍不足，因此除透過台灣新住民和東南亞移工了解文物歷史和背景，也透過與印尼文史人士交流，希望為歷史文物尋找更多價值。

袁緒文指出，這是疫情後第二次拜訪印尼，收穫豐碩，她舉例，拜訪當地操偶師時，不僅參與皮影戲「魯瓦旦」（ruwatan）儀式了解歷史脈絡，也學習戲偶和面具的各種樣態。

她說：「我去參觀象神博物館時，和研究員討論台博館藏中的木製平面戲偶與爪哇面具等館藏，並發現有些面具其實來自同樣的地方。另外，他還教我怎麼判別面具來源等知識。」

袁緒文向中央社表示，此行還拜訪東爪哇諫義里（Kediri）觀光局官員，彼此討論源於東爪哇的潘吉王子（Panji）歷史與傳說，並參觀潘吉王子的起源地考古出土的石雕。另外，她也拜訪克力士匕首的收藏家，並參觀其藝廊所收藏的諫義里老照片。

袁緒文補充，此行也與象神博物館館員討論未來合作策展可能性。未來更希望與印尼國家博物館合作，並簽署合作備忘錄（MOU），共同對各項文史議題策展或舉辦講座，加強彼此間交流。