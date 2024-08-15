台灣舞進德國威瑪藝術節 勾勒科技之島

文化部、駐德代表處文化組與德國威瑪德意志國家劇院首度合作，在2024威瑪藝術節推出「台灣焦點」系列舞展，邀請雲門舞集、何曉玫舞團等5組團隊，用舞蹈勾勒科技之島。

文化部今天發布新聞稿指出，威瑪藝術節（Kunstfest Weimar）每年8月下旬都會在有「德國雅典」之稱的威瑪辦理，始於德國歌德學院為紀念一代文豪歌德的壽辰，搭配頒發「歌德獎章（GoetheMedal）」所規劃的盛大慶典。藝術節除了促進獲獎者與觀禮來賓的交流，也同步匯聚來自全球各地頂尖的藝術家同場競藝。

繼2023年劇作評論家耿一偉成為台灣首名獲頒歌德獎章者後，2024年威瑪藝術節再與台灣合作，推出「台灣焦點（Taiwan Fokus）」專題，雲門舞集、何曉玫舞團、蒂摩爾古薪舞集、長弓舞蹈劇場舞者張堅豪，及跨領域藝術家陳乂作品，6項節目及19場演出。

「台灣焦點」系列舞作由策展概念，在於透過舞蹈藝術呈現台灣科技島形象，也呼應近年德國社會高度關注的台灣科技產業發展議題，同時帶出對台灣社會與歷史關懷。

「定光」是鄭宗龍接任雲門舞集藝術總監的初試啼聲之作，透過精密編排和計算，舞者發出的聲音、動作和光線創造出觀眾的聯覺共感，呈現大自然的變化與力量。

陳乂的「演算法和諧」運用雷射光牆與線條來切割視覺場域，搭配舞者及音樂，為觀者打造獨一無二的沉浸體驗。

何曉玫舞團的「林相繽紛」以台灣鄉野傳說林投姐發想，藉由VR技術，讓觀者置身幽冥世界，感受女性靈魂深處的美麗與堅韌。

長弓舞蹈劇場舞者張堅豪與德國舞者揚．莫蒙（JanMollmer）以共製作品What is Danger？探討舞蹈動作和物件、空間、地點轉換的關係及危險。

蒂摩爾古薪舞集以bulabulay mun？及「路之行走」2部作品展現排灣族肢體收放間的力與美，其中bulabulay mun？即南排灣語的「你好嗎？」，藉以審視日本殖民時期的過往。