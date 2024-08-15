林水福從事翻譯40年 獲南投玉山文學獎「文學貢獻獎」

南投玉山文學獎得獎名單今天公布，「文學貢獻獎」由投入日本文學研究及翻譯工作長達40年的翻譯家林水福獲得。

林水福近期才剛完成「源氏物語」90萬字翻譯工作，成為繼豐子愷、林文月之後，再次將這部日本文學巨著譯成正體中文版本的翻譯家，引起台日文學界關注。

林水福接受中央社記者電話訪問表示：「南投是我永遠的心靈故鄉」。林水福出生於雲林二崙的打牛湳村，就是作家宋澤萊筆下的農村，讀初三那年因父親不慎摔傷，無法再從事農耕工作，於是舉家搬到埔里做小生意，林水福從此設籍南投埔里長達10年，結婚後才遷出埔里。

林水福說：「我的祖父母、父母、大哥都埋骨在埔里，我每年都要回去掃墓，我跟埔里高中的同學到現在都還保持聯絡，成立群組、參加同學會，跟南投仍保持密切的關係」。對於得獎，他特別感到開心，這個獎也見證了他與埔里的難得情緣。

林水福是日本國立東北大學文學博士，曾任文化部派駐東京台北文化中心首任主任、國立高雄第一科技大學副校長、外語學院院長、輔仁大學外語學院院長、日本國立東北大學客座研究員。

林水福是許多日本經典的翻譯者，包括川端康成、谷崎潤一郎、遠藤周作、大江健三郎等人的重要作品，都因他的譯筆而在台灣受到重視。

根據南投縣政府文化局發布的新聞稿，這屆南投縣玉山文學獎收件數228件，其中文學貢獻獎1件；文學創作獎方面，包括新詩81件、散文62件、短篇小說40件、古典詩35件及報導文學10件。

文學貢獻獎得獎者：林水福。新詩組首獎：許弘源；優選：賴文誠、林宜蓁、賴閔聰。散文組首獎：李怡佳；優選：謝韻慈、金納多、汪恩度。

短篇小說首獎：廖若松；優選：林子瑄、徐麗娟、鍾雨宸。古典詩首獎：陳文苑；優選：吳忠勇、張博勳、楊維仁。報導文學首獎：洪健鈞；優選：林涵聞、張耀仁、楊婷雅。