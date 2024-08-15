大學分科放榜…黃仁勳AI旋風 專家：這2科人數激增

大學分發入學今放榜，台中一中校長林隆諺分析，電機、資訊系本來就熱門，今年有輝達NVIDIA執行長黃仁勳訪台帶動AI旋風襲捲全台，考生選填電機、資訊系意願大增，以台中一中為分科測驗電機、資訊系錄取人數為例，去年144人，今年增加到172人。

林隆諺說，台中一中今年畢業生885人，共有514人破5成參加大學分發入學測驗，比去年還高。以他多年觀察，108課綱實施前的最後一屆的大學分發入學，台中一中的考生低於5成、約400人，隨著108課綱實施，尤其是第一年，整體考生名額遠遠小於分發名額，敢考的都考得非常好，接下來第二年，以及今年第三年，考生有增無減。

林隆諺指出，名額回流觀察是重要指標，每年回流到大學分科名額不太一定，也要看科系，以文組（第一類組）流到考試分發名額，相對於理工組（第二類組）、醫科（第三類組）強過一些，文組考分科具有一定優勢，醫科其次，理工組名額少很多，所以要不要考分科有戰略考量，類別很重要。

林隆諺說，今年醫學系個人申請有100多個名額回流到這次的考試分發，相對流到考試分發名額較少，都要觀察回流趨勢。分科考試剛出來時，外界都預測台大醫會衝高很多，但從放榜結果可以觀察到，沒有外界想像那麼高。

林隆諺觀察，每年考生志願選填也會與當年度重大新聞相關，今年有輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前訪台旋風襲捲全台，考生選填電機、資訊系意願大增，以台中一中今年分科測驗電機、資訊系錄取名額172人，高於去年144人。

林隆諺建議，考生選填志願時，大膽去填，尤其到了分科登科分發，可選填志願數非常高，順著自己志趣選填，不要害怕。