解決產業缺工、深化技職教育 北市推「3+2+2」可直升科大

缺工問題嚴重，教育部長鄭英耀日前拋出「3+2新五專模式」，盼讓舒緩高職壓力，技職生可專心學技術與產業接軌。為讓技職生與科大接軌，北市教育局推出「3+2+2」新就學模式，只要念完高職3年、科大再念2年就能取得副學士，不管選擇就業或繼續唸書「進可攻退可守」，第一階段以北市7所公立高職資工、電子科系為主，目前與台科大、高科大談合作，最快114學年上路。

教育局統計，111、112年國中畢業學生，分別有63.15%及66.54%人數選擇就讀高中普通科，僅有35.89%及31.03%的學生選擇就讀職業類科，湯志民表示，國中畢業生讀高中或高職在近20、30年來比率趨勢差不多，很多家長對高職有既定印象，認為出社會就是做「黑手」，但科技發展快速業界急需人才，高職的出入並不單一。

湯志民說，很多家長都希望自己孩子國中畢業後繼續唸高中，考個好大學才有前途，但並非所有人都適合「做中學」，有些人更適合「學中做」在專業上精進，不用擔心升學考試，因此規畫推出「3+2+2」新就學模式，只要高中階段表現優異，畢業後可直升科大，讀2年取得副學士，在不到20歲年紀就可投入業界，若想繼續升學也可繼續念，或工作幾年再回來完成學士學位。

技職科長陳秉熙補充，從9月起會在12行政區舉辦說明會，「3+2+2」新就學模式規畫114年上路，第一階段鎖定7所公立高職為主，並以資訊、AI、理工等產業為主，也和多間科大洽合作，包含台科大、高科大都有接觸。

北市高職家長聯合會榮譽總會長余茂隆認為，高職所面臨的問題是「環環相扣」，過去高職很重視一技之長，在教改後學生實習時間減少很多，甚至到高三要準備統測根本沒時間實習，「高職、科大念完什麼都不會」，與高中沒有區別，家長、學生甚至連國中老師都會希望孩子念高中。

余茂隆表示，「3+2+2」對於技職教育發展有助益，讓孩子專注於實作上，更提前進入業界與產業接軌，除了對台灣缺工環境有所幫助外，孩子有無法取代的一技之長，薪資待遇也更優渥，月薪破10萬都有可能，但應想辦法將觀念帶入國中端，很多老師都是普通科出身，也會有念高中比較好刻板映像，也會影響家長孩子決定，教育局應加大宣傳力度，否則實際效果仍有限。