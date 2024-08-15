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彰化113學年第一學期國中小初任校長 1/3來自這國中傳杏壇佳話

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣新水國小新校長張振嘉（穿西裝者）上任，校長伙伴齊贈「如意」。記者簡慧珍／攝影
彰化縣新水國小新校長張振嘉（穿西裝者）上任，校長伙伴齊贈「如意」。記者簡慧珍／攝影

彰化縣113學年第一學期遴選及申請調動的校長紛紛就位，新水國小校長張振嘉今履新，溪湖區、二林區及彰化區都有校長出席並祝賀；張振嘉是溪湖國中校友，同校有4名校友和他一樣本學年初任校長，傳為彰化杏壇佳話。

大多數校長選擇8月1日、2日或5日，新學年（8月起）的第一、二天或下周一走馬上任，張振嘉避開交接和到任的熱門日期，選在今天上任，果然國中小校長較有時間參加。113學年第一學期15名候用校長出任校長，溪湖國中校友占1/3，與張振嘉同溪中校友的原斗國中小校長吳玉聆、育德國小校林志汀、媽厝國小校長楊惠如到場，文祥小校長楊素綾另有公事未到但也寄語祝福。

張振嘉的「師父」湖北國小校長莊世雄說，當校長是一條「不歸路」，一路上面臨許多挑戰，他相信張振嘉已經準備好了。張振嘉另一名「師父」民生國小校長曾俊堯談到自己擔任媽厝國小校長期間，張振嘉是好幫手，培養做事與待人的能力，當校長綽綽有餘。

張振嘉感謝兩位師父、調府在教育處工作3年，學到相當多實務，他也感謝同在教育界服務的妻子全力支持，是他最堅強的後盾，全場賓客聽了都熱烈鼓掌，張振嘉隨後說，「希望這樣講，晚上能好過一點」，掌聲立馬轉化為陣陣笑聲，埔鹽鄉地方士紳覺得校長講話「金趣味」。

張振嘉又說，新水國小是百年老校，校長一棒接一棒，個個是強棒，他要更努力，不辜負先前校長累積的努力成果。埔鹽鄉民代表會、新水家長會及立法委員謝衣鳯都致贈紀念品，校長伙伴合贈「如意」，祝福張振嘉順利接掌新水後事事如意。

彰化縣新水國小新校長張振嘉（穿西裝者）搭鐵牛車上任，宣誓要到新水「做牛做馬」。記者簡慧珍／攝影
彰化縣新水國小新校長張振嘉（穿西裝者）搭鐵牛車上任，宣誓要到新水「做牛做馬」。記者簡慧珍／攝影

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