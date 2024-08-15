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成大推新生支持辦公室平台 提供選課、住宿資訊

中央社／ 台北15日電

各大學預計9月起陸續開學，成功大學7月推出網頁版和手機版的新生支持辦公室線上平台，提供選課、住宿、助學金等資訊，協助新生解決入學問題，至今已超過2.8萬人次瀏覽。

成功大學發布新聞稿指出，113學年度大學分發入學管道於今天公布結果，成功大學新生入學資料袋也於今天郵寄寄出，新生宿舍將在8月16日起開放申請。

為協助新生順利開展大學生活，成大於7月15日搶先推出網頁版「新生支持辦公室」線上平台，手機版也於7月底正式上線，以協助新生解決入學問題，目前已累積超過2.8萬瀏覽人次。

成大表示，新生支持辦公室平台以學生為主體，推出更符合現代人資訊蒐集使用習慣的線上體驗，從學號查詢、新生基本資料登錄、住宿申請、大學預修課程、體檢、兵役、助學金、選課、學分抵免等資訊，都能找到即時協助。

為提供新生即時、有效的一站式資訊服務，成大「新生支持辦公室」廣納學生意見，重新梳理、歸納各類型新生入學的重要訊息，提供量身打造的個人入學指南、問題關鍵字搜尋、關懷學生身心健康。

成大提到，為鼓勵跨域學習，113學年將開辦「探索學分」，提供非主修學科的跨域學習，考量學生可能擔心跨域成績不理想，會影響大學期間的整體學習表現，探索學分以6學分為上限，修習成績理想者可登錄成績、給學分；成績若不滿意，可申請只獲學分、不登記分數；若分數未及格，也能申請塗銷修課紀錄。

成功大學 成大 辦公室

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