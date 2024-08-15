課程探索陰神信仰 中山大學出版陰廟桌遊

國立中山大學中文系「閩南民間文學與文化采風」課程，近日集結4年成果出版文史調查成果冊「閩風拂斜灣，青衿覓陰光－高雄陰廟采風錄」與陰廟桌遊「眾廟之門」。

中山大學今天發布新聞稿表示，「閩南民間文學與文化采風」課程近年來以高雄陰廟與陰神信仰為教學主題，藉以觀察民間信仰下的城市紋理、社區記憶、神（鬼）人互動，並引導學生轉譯在地記憶，以具體創意實踐回饋社區，強化學術與實踐之間的連結，促進跨學科學習與文化交流。

「眾廟之門」是一款以高雄陰廟為主題的桌遊產品，中山大學師生田野調查過程中，發現受人敬畏的陰廟有許多值得探究的歷史涵義與信仰特色。製作團隊藉由此款桌遊，記錄並轉譯高雄地區陰廟的歷史記憶，帶領玩家一同探索陰廟的深刻內涵，翻轉眾人對於陰廟的迷思。

陰廟桌遊設計精緻，更將多數桌遊使用的骰子改為筊杯。桌遊創作團隊成員蔡宗豪、許雅婷、臧紫涵、陳蔚、高偉哲等5名中文系校友日前回到母校，帶領課程學員一同體驗。眾人擲筊後翻開事件卡、道具卡，陰廟體驗讓現場驚呼聲和歡笑聲不斷。

課程學員表示，陰廟桌遊的故事卡和事件卡內容相當有趣，而且遊戲中的任務設計豐富多樣，讓人有身臨其境般投入田野調查的感受。擲筊動作令人印象深刻，不僅增加趣味刺激，也十分符合民間信仰風格。

授課教師、中山大學中文系副教授羅景文說，「高雄陰廟采風錄」記錄中山中文系師生於2018至2020年間，透過課程認識這片土地上可敬的先民，尋找其故事的旅程。書中收錄11篇專題報告，希望能多角度地呈現陰廟信仰的豐富面貌，也能化解人們心中對於陰廟陰神的不解與不安。

羅景文說，高雄陰廟采風錄與桌遊製作過程是「合眾人之力，寫先民之史，行創意之『試』」，投注4年多光陰的心血結晶，特別是中山大學校責中心、文學院、中文系及各地宮廟的支持與贊助，才能讓2項成果順利面世。