優於全國 竹市擴編國小人力防霸凌、提升輔導量能

為提升校園輔導量能，新竹市代理市長邱臣遠宣布，自113學年度起，國小11至24班學校將設置輔導室主任，並外加1位組長，將原本依照規程規定之3處8組擴編為4處室9組，以穩定行政運作並保持校園輔導行政量，編製後預計有8所國小受惠。新竹市教師會表示，此舉措優於全國，減輕教師負擔，不僅穩定校園運作，也增加更多行政量能。

新竹市教育處長林立生表示，市府團隊深知中小型學校學生事務與輔導工作繁重，且校園霸凌防制、校園性別防治、學生獎懲與申訴等，皆需分屬不同單位人力，若只有1位學務主任與3位組長，加上本身的業務，實難分身再兼顧輔導工作，如此將導致教師兼任行政工作意願低，學校校務運作面臨困難。

林立生指出，擴編後將使各校可以合理調整校園專業輔導人力，強化輔導工作，把原應歸屬在學務處的輔導工作獨立出來，不僅可以維持學校量能，更能減輕教師負擔，提升教育品質。

邱臣遠表示，此次的擴編調整是市府對於校園輔導工作的重大承諾與投入，教育是城市發展的根本，而學校輔導工作則是教育體系中的重要一環，透過合理的資源配置與專業輔導人力的強化，市府不僅要確保學校能夠有效應對學生在學習和生活中可能面臨的各種挑戰，更要為教師創造一個減輕負擔、專注於教學的工作環境，進一步提升整體教育品質，為竹市的未來奠定堅實的基礎。